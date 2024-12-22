Юрист напомнила россиянам, где нельзя запускать фейерверки

Опрос kp.ru показал, что только 13% россиян каждый Новый год запускают фейерверки. По мнению респондентов, без праздничных салютов в новогоднюю ночь не обойтись. При этом 86% опрошенных ответили, что никогда не запускали фейерверки и в этот раз не планируют. Многие считают пиротехнику пустой тратой денег, некоторые опасаются запускать ее. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что запускали салюты в детстве, другие — до несчастного случая.