Юрист: как трагедия на Камчатке высветила системные проблемы в ЖКХ

Смерть из-за бездействия
Двух жителей Петропавловска-Камчатского в возрасте 60 и 62 лет насмерть засыпало снегом, упавшим с кровель. Спасти мужчин не удалось. Оба инцидента произошли 15 января. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев призвал жителей не приближаться к зданиям и не отпускать детей играть в сугробах.
Председатель жилищного союза юрист Константин Крохин заявил в беседе с ВФокусе Mail, что рекомендация Лебедева показывает бессилие системы и перекладывает ответственность с управляющих компаний на самих жителей.
Этот случай трагический, но факты ненадлежащего исполнения обязанностей имеют массовый характер. И не только на севере, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других регионах России мы имеем такое же невыполнение обязанности по уборке снега с крыш.
Юрист видит корень проблемы в полном отсутствии реального контроля над управляющими компаниями из-за действующего моратория на проверки. «Государство сегодня самоустранилось в этом поле. Дали карт-бланш на деятельность, в том числе воровство», — пояснил он.
Эксперт указал на существенный разрыв между оплачиваемыми услугами и их фактическим исполнением. «Суть происходящего в том, что существуют обязательства по уборке снега, за которые поступает оплата, но сами работы зачастую не выполняются в полном объеме», — подчеркнул Крохин. Он также отметил, что привлечение недобросовестных организаций к ответственности осложнено из-за отсутствия реальной конкуренции и монополии.
По его наблюдениям, правоохранительная система чаще всего активизируется уже по факту свершившихся трагических событий. «К сожалению, механизмы реагирования зачастую запускаются лишь после наступления тяжких последствий, когда требуется установить виновных», — добавил специалист.
При этом повседневные нарушения, такие как нерегулярная уборка снега, часто остаются без должного внимания. Эксперт уверен, что и в этот раз накажут лишь конкретную компанию, под чьим домом погибли люди, в то время как во всей остальной стране аналогичная практика продолжится.
Юрист связывает трагедии на Камчатке не с погодными аномалиями, а с банальной халатностью. «Если ветер отсутствует и позволяет поставить лестницу и сбить сосульки — это надо делать. Либо оградить место. Если этого не было — это бездействие. А если они даже не пытались — это халатность», — подытожил эксперт.
Что делать пострадавшим
Крохин обратил внимание на то, что граждане должны быть бдительны. «В случае нарушений со стороны управляющих компаний жители вправе обращаться в контролирующие органы, в том числе в государственную жилищную инспекцию. Закон предоставляет возможности для защиты прав потребителей коммунальных услуг», — отметил он.
Юрист советует фиксировать факт происшествия, обращаться не только в саму компанию и жилищную инспекцию, но и в полицию к участковому. Затем — заказывать независимую оценку ущерба и идти в суд.
«Суд может взыскать не только ущерб, но и 50%-ный штраф от его суммы, а также компенсацию морального вреда. Взыскать эти средства вполне реально, но это путь длиной в 2−3 года, к этому надо быть готовым», — заключил юрист, выразив уверенность, что проблема не решится, пока не будет отменен мораторий на проверки и не появится независимый федеральный жилищный надзор.