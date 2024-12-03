Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

«Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные», — предупредил Хаминский.