Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

Как напомнил юрист, мошенники могут представиться по телефону сотрудниками силовых или надзорных органов, предложив гражданину перейти на якобы защищенный канал связи, а затем перезвонить в мессенджер, где потенциальная жертва видит на аватаре звонящего эмблему Федеральной налоговой службы (ФНС) или символику портала Гослуслуг. Первым делом, как рассказал Хаминский, злоумышленники заявляют гражданам о наличии незадекларированных денежных средств и о последствиях от уклонения уплаты мнимого налога. Далее мошенники пускают в ход запугивание жертвы якобы конфискацией денег в доход государства, чтобы предложить перевести деньги на специальный счет.
«Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные», — предупредил Хаминский.
Юрист также напомнил гражданам, как вовремя понять, что позвонил не сотрудник налоговой службы, а мошенник.
«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно запомнить одно простое правило. Налоговики общаются с гражданами или через личный кабинет налогоплательщика, или путем вызова на прием в инспекцию. Иного не дано. И если вам предлагают другой способ общения, значит, на другом конце телефонного кабеля находятся мошенники», — объяснил Хаминский.