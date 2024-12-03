Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Хаминский предупредил о новом способе мошенничества с QR-кодами

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Мошенники, представившиеся по телефону от имени силовых или надзорных органов, могут заявить гражданам о наличии якобы незадекларированных сумм дохода, запугивать мнимой конфискацией денежных средств в доход государства и прислать жертвам опасный QR-код для отправки денег на специальный счет, рассказал РИА Новости налоговый юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Источник: Freepik

Как напомнил юрист, мошенники могут представиться по телефону сотрудниками силовых или надзорных органов, предложив гражданину перейти на якобы защищенный канал связи, а затем перезвонить в мессенджер, где потенциальная жертва видит на аватаре звонящего эмблему Федеральной налоговой службы (ФНС) или символику портала Гослуслуг. Первым делом, как рассказал Хаминский, злоумышленники заявляют гражданам о наличии незадекларированных денежных средств и о последствиях от уклонения уплаты мнимого налога. Далее мошенники пускают в ход запугивание жертвы якобы конфискацией денег в доход государства, чтобы предложить перевести деньги на специальный счет.

«Жертве в мессенджер приходит QR-код, по которому нужно отправить деньги на спецсчет. В ряде случаев могут прислать курьера с фальшивыми доверенностями. И в качестве финального аккорда гражданин получает QR-код якобы для перевода в бюджет налоговых платежей. После того, как счета и кошельки жертвы оказываются выпотрошенными, ей сообщают, что средства будут возвращены в течение нескольких дней. Естественно, это делается для того, чтобы притупить внимание и успеть снять наличные», — предупредил Хаминский.

Юрист также напомнил гражданам, как вовремя понять, что позвонил не сотрудник налоговой службы, а мошенник.

«Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно запомнить одно простое правило. Налоговики общаются с гражданами или через личный кабинет налогоплательщика, или путем вызова на прием в инспекцию. Иного не дано. И если вам предлагают другой способ общения, значит, на другом конце телефонного кабеля находятся мошенники», — объяснил Хаминский.