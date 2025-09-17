От триумфа к изолятору: что грозит велогонщику Софиану Сехили, который пересек границу РФ

44-летний французский спортсмен Софиан Сехили — звезда ультрамарафонских велогонок отправлен в СИЗО. Бывший документалист с 2012 года полностью посвятил себя экстремальным велопробегам, одержав 11 побед на престижных трассах. Новой целью стал рекорд по пересечению Евразии: стартовав 1 июля из Лиссабона, он планировал преодолеть 17 600 км через Таджикистан, Монголию и Китай и финишировать во Владивостоке.
Однако на границе России и Китая планы рухнули. Имея на руках электронную визу, Сехили попытался въехать через пункт пропуска Дуннин, но китайские пограничники отказали ему, пояснив, что переход предназначен только для местных жителей. Альтернативный маршрут через Суйфэньхэ оказался невозможен — границу там можно пересечь только на поезде, что автоматически аннулировало бы рекорд. В отчаянии велосипедист 2 сентября рискнул проехать через лесную зону, надеясь «узаконить» свой статус уже на российской территории. Это решение привело к задержанию. Через два дня, 4 сентября, Сехили удалось позвонить своей подруге Фанни Бенсуссан во Францию. Он сообщил ей, что оказался в СИЗО города Уссурийск.
Представители Общественной наблюдательной комиссии Приморского края — председатель Владимир Найдин и заместитель Сергей Герасимов — посетили Сехили и подтвердили, что жалоб на условия содержания у задержанного нет. Француз сказал им, что получает трехразовое питание, имеет доступ к прогулкам, медицинской помощи и связи с родными.
Возможные сценарии
Дело французского велосипедиста Софиана Сехили находится на стыке уголовного и административного права, пояснил ВФокусе Mail юрист Сергей Жорин. Незаконное пересечение границы может квалифицироваться как по ст. 18.1 КоАП РФ (штраф или выдворение), так и по ст. 322 УК РФ (до 2 лет лишения свободы). В пользу уголовного преследования говорят ключевые обстоятельства: умышленный переход вне КПП, осознанное желание избежать контроля ради сохранения рекорда и полное отсутствие случайности — Сехили целенаправленно выбрал опасный маршрут, осознавая возможные риски.
«Формально спецслужбы обязаны проверить, не скрывается ли под “велосипедистом” агент разведки. Но для возбуждения дела по ст. 276 УК РФ (“шпионаж”) нужны доказательства сбора секретной информации. В его ситуации реальных оснований для возбуждения дела о шпионаже нет. Максимум — “чистый” состав 322 УК РФ», — подытожил адвокат.
Защита Софиана Сехили настаивает на спортивной цели как смягчающем обстоятельстве, что теоретически позволяет переквалифицировать дело на КоАП. «Российская практика такова, что если пересечение было явно не случайное, прокуратура будет настаивать на уголовном деле. Переквалификация возможна только при доказанном отсутствии прямого умысла. Например, если велосипедист заблудился или не заметил разметку. При явном умысле прокуратура почти всегда требует уголовного наказания, особенно для иностранцев», — добавил Жорин.
По его словам, мера пресечения в виде СИЗО объясняется стандартными рисками — у Сехили нет постоянного места жительства в России, следовательно, существует высокая вероятность побега. По закону именно СИЗО — стандартная мера для иностранцев, пояснил адвокат.
«То, что он “неопасный” и “спортсмен” — юридически не играет роли. Для судов риск “скроется от следствия” перевешивает все. Поэтому мера выглядит жесткой, но в российских реалиях она абсолютно законна и типична», — заявил юрист.
Недавнее продление ареста до 4 октября дает следствию время на сбор доказательств, включая анализ визовых документов и опрос свидетелей. Если обвинение по статье 322 УК РФ будет подтверждено, Софиану Сехили грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы сроком до двух лет.
Однако судебная практика показывает, что в подобных случаях реальное тюремное заключение маловероятно. Наиболее распространенным исходом является условный приговор или зачет времени, проведенного в СИЗО, в качестве отбытого наказания. После вынесения приговора следует депортация с запретом на въезд в Россию сроком от 5 до 10 лет.