От триумфа к изолятору: что грозит велогонщику Софиану Сехили, который пересек границу РФ

Однако на границе России и Китая планы рухнули. Имея на руках электронную визу, Сехили попытался въехать через пункт пропуска Дуннин, но китайские пограничники отказали ему, пояснив, что переход предназначен только для местных жителей. Альтернативный маршрут через Суйфэньхэ оказался невозможен — границу там можно пересечь только на поезде, что автоматически аннулировало бы рекорд. В отчаянии велосипедист 2 сентября рискнул проехать через лесную зону, надеясь «узаконить» свой статус уже на российской территории. Это решение привело к задержанию. Через два дня, 4 сентября, Сехили удалось позвонить своей подруге Фанни Бенсуссан во Францию. Он сообщил ей, что оказался в СИЗО города Уссурийск.