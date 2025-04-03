Юрист: что мешает прекратить необоснованную выдачу паспортов мигрантам в РФ

— От нее стали отказываться, потому что те соотечественники, которые хотели получить гражданство, не получили. Они закончились давно, и те, кто был ориентирован на Россию, перебрались и без программы, а по ней поехали те, кто и русский язык не очень хорошо знает, и с Россией себя не отождествлял, и с интеграцией возникли проблемы, — рассказал юрист.