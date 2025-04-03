Юрист: что мешает прекратить необоснованную выдачу паспортов мигрантам в РФ

Депутаты Госдумы предложили ввести наказание за незаконную выдачу российского гражданства. Соответствующая статья может появиться в Уголовном кодексе.
— В ней под организацией такой деятельности понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного приобретения гражданства РФ, — сказано в пояснительной записке.
Сергей Миронов рассказал «Известиям», что наказание за эту деятельность может составить до пяти лет лишения свободы или до семи, если преступление было совершено группой лиц.
Юрист Сергей Андрейцо в беседе с ВФокусе Mail объяснил, что сейчас необходимо ориентироваться не на ужесточение наказания, а на то, как оно применяется. Он напомнил, что в России действует государственная программа переселения соотечественников.
— От нее стали отказываться, потому что те соотечественники, которые хотели получить гражданство, не получили. Они закончились давно, и те, кто был ориентирован на Россию, перебрались и без программы, а по ней поехали те, кто и русский язык не очень хорошо знает, и с Россией себя не отождествлял, и с интеграцией возникли проблемы, — рассказал юрист.
И это тоже породило коррупционную составляющую при получении паспорта. По мнению Андрейцо, программу переселения необходимо пересматривать или упразднять. Кроме этого, юрист обратил внимание на тот факт, что выдачей гражданства занимается МВД, при этом коррупционеров тоже ловит это ведомство. То есть необходимо усиление работы других надзорных органов.
— Надо помнить, что когда с коррупцией борются сами сотрудники правоохранительных органов, то в какой-то степени они сами с собой борются, — отметил Андрейцо.
Проблемой остается и то, что решается вопрос, кто получит гражданство, но многие его уже получили и остаются в России.