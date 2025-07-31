Юрий Лоза призвал удалить альбом рэпера Гуфа со всех площадок

«Очень много радостей в жизни есть помимо наркоты: радоваться природе, нормальным человеческим взаимоотношениям. Я знаю, как ведет себя наркоман. Он асоциален. У него абсолютно все ориентиры сбиты. Поэтому я говорю, что любым способом надо пропагандировать здоровый образ жизни. Это очень просто на самом деле, но надо работать», — добавил наш собеседник.



Напомним, Рыбаков решил выкупить и удалить альбом со всех площадок из-за того, что тот романтизирует разгульный образ жизни, который он когда-то сам вел. При этом в наушниках у него, по его словам, всегда играл альбом «Город дорог».