Юрий Лоза призвал удалить альбом рэпера Гуфа со всех площадок

Пронин в разговоре с URA.RU сообщил, что Рыбакову могут отказать в покупке альбома из-за желания удалить его со всех площадок. Владелец «Города дорог» также подчеркнул, что к этой идее он относится негативно.
«Категорически против этого. Вплоть до того, что, если Игорь будет настаивать на удалении, не подпишу контракт на передачу ему прав», — заявил Пронин.
Вместе с тем он признал, что альбом достаточно противоречив с точки зрения заложенных в нем смыслов. По его словам, там есть «флер нездоровых стимуляторов». Однако серьезных нарушений, в том числе с точки зрения закона, в альбоме все же нет, считает Пронин.
«Это не нарушение закона, это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество», — подчеркнул спикер.
Издание отмечает, что нюансы договора о передаче прав Рыбакову еще не согласованы и сделка может не состояться. Пронин может продать права на альбом кому-то другому. Желающих, по его словам, много.
Вместе с тем Юрий Лоза оценил идею удалить альбом положительно. Он выразил свое мнение в разговоре с ВФокусе Mail.
«Я думаю, что все, где идет пропаганда наркотиков, надо удалять и выжигать каленым железом: песни, картинки, юмор всевозможный, ролики. Везде, где пропагандируются наркотики, все это надо удалять. Я похоронил двух племянников, я знаю, что это такое. Бороться с этим явлением надо всем миром», — сказал Лоза.
Он отметил, что здоровой альтернативой этому может стать пропаганда здорового образа жизни. Лоза подчеркнул, что надо говорить, как здорово быть красивым, молодым, подтянутым, спортивным, нормально мыслить и жить.
«Очень много радостей в жизни есть помимо наркоты: радоваться природе, нормальным человеческим взаимоотношениям. Я знаю, как ведет себя наркоман. Он асоциален. У него абсолютно все ориентиры сбиты. Поэтому я говорю, что любым способом надо пропагандировать здоровый образ жизни. Это очень просто на самом деле, но надо работать», — добавил наш собеседник.
Напомним, Рыбаков решил выкупить и удалить альбом со всех площадок из-за того, что тот романтизирует разгульный образ жизни, который он когда-то сам вел. При этом в наушниках у него, по его словам, всегда играл альбом «Город дорог».
«Тогда я чуть не лишился всего, включая семью», — заявлял Рыбаков.
Что касается Гуфа, он сейчас планирует создать новый музыкальный лейбл совместно с владельцем реабилитационного центра, где проходил лечение.