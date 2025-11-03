Юридический тупик. Верховный суд решит, законно ли Долиной вернули квартиру

«Ущерб превышает 200 млн рублей, фигуранты задержаны, их активы арестованы; гражданский и уголовный процессы идут параллельно — для российских реалий редкая скорость и масштаб. Высокий публичный статус потерпевшей привел к максимально тщательному расследованию и судебному контролю. Почему конфликт зашел в юридический тупик: по ст. 302 ГК квартира не изымается у добросовестного приобретателя, если она не “выбыла из владения собственника помимо его воли”. Здесь же собственница не хотела продавать, поэтому суды квалифицируют выбытие “помимо воли” и отдают объект назад Долиной. Реституция работает симметрично: Лурье обязана вернуть квартиру, а Долина — деньги. Но деньги уже похищены; значит, фактически покупательница остается “с пустыми руками”, а чтобы вернуть средства, ей приходится идти еще в три процесса: к Долиной, к мошенникам и, возможно, к страховым», — подчеркивает Колоколов.