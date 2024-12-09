Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора». Номинанты на премию были объявлены на YouTube в прямом эфире из Лос-Анджелеса.
Вместе с Борисовым в этой категории представлены Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Эдвард Нортон («Никому не известный»).
82-я церемония вручения «Глобусов» состоится 5 января и будет показана в эфире телеканала CBS и на Paramount+.
81-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоялась 7 января 2024 года в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. «Оппенгеймер» выиграл в пяти из семи заявленных номинаций. Фильм получил награды за лучший фильм и лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), а также за саундтрек (Людвиг Горанссон), лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи в образе Роберта Оппенгеймера) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл. в образе политика Льюиса Штраусса). По два «глобуса» унесли команды фильмов «Бедные-несчастные», «Анатомия падения» и «Оставленные».