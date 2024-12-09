Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»

81-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоялась 7 января 2024 года в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. «Оппенгеймер» выиграл в пяти из семи заявленных номинаций. Фильм получил награды за лучший фильм и лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), а также за саундтрек (Людвиг Горанссон), лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи в образе Роберта Оппенгеймера) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл. в образе политика Льюиса Штраусса). По два «глобуса» унесли команды фильмов «Бедные-несчастные», «Анатомия падения» и «Оставленные».