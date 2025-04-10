Юра Борисов подписал контракт с крупным голливудским агентством UTA

Издание отметило, что Юрий Борисов стал первым актером, с которым американский режиссер Шон Бейкер связался после написания сценария к фильму «Анора». За роль в этом фильме артист в этом году был номинирован на «Оскар», однако награду в итоге получил Киран Калкин, сыгравший роль второго плана в картине «Настоящая боль». При этом «Анора» взяла пять статуэток, в том числе в главной номинации за лучший фильм. Юрий Борисов же был удостоен номинаций на премии BAFTA, «Золотой глобус», «Готэм» и Film Independent Spirit Awards за лучшую мужскую роль второго плана.