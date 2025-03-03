Юра Борисов не получил премию «Оскар»

Юра Борисов стал первым российским актером, который вошел в шорт-лист премии «Оскар». Фильм «Анора», в котором он снялся, вошла в шесть номинаций, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». Ранее за роль в картине Юра Борисов получил пять наград.