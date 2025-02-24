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Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США

Российского актера обошел Киран Калкин, получив награду за роль в фильме «Настоящая боль».

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Американский актер Киран Калкин обошел российского актера Юру Борисова в борьбе за награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Трансляцию 31-й церемонии вручения премии из Лос-Анджелеса ведет стриминговый сервис Netflix.

Калкин был удостоен премии за роль в комедийной драме Джесси Айзенберга «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). Юра Борисов претендовал на награду за работу в фильме «Анора» (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера.

Среди других номинантов были Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Джереми Стронг, принявший участие в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Джонатан Бейли, снявшийся в картине «Злая: Сказка о ведьме Запада» (Wicked: Part I, 2024).

Ранее Калкин за роль в картине «Настоящая боль» получил «Золотой глобус», награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и номинацию на премию «Оскар», которая будет вручаться 2 марта. Борисов также был номинирован на «Золотой глобус», BAFTA и поборется за «Оскар».