Юра Борисов не получил премию BAFTA

В этой номинации награду присудили американцу Кирану Калкину за роль в фильме «Настоящая боль». Ранее этот же актер оставил Борисова без «Золотого глобуса».
У «Аноры» также была номинация в категории «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Анору сыграла Майки Мэдисон, обе категории на момент публикации материала не объявлены), «Лучший режиссер» (Шон Бейкер, не победил), «Лучший оригинальный сценарий» (не победил), «Лучший кастинг» (победа) и др.
За роль в «Аноре» Борисов номинирован на премию «Оскар» (пройдет 2 марта) и премию Гильдии киноактеров США (SAG Awards, победителей объявят 23 февраля). Актер уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за игру в «Аноре».
Главная героиня фильм Анора работает в ночном клубе, куда приходит сын российского олигарха Ваня (его играет Марк Эйдельштейн). У молодых людей начинаются отношения, в Лас-Вегасе они женятся, но родители Вани оказываются против брака, и молодой человек решает сбежать. Борисов играет Игоря — человека, работающего на родителей юноши, и помогающего в поисках Вани.