Юра Борисов не получил премию BAFTA

Главная героиня фильм Анора работает в ночном клубе, куда приходит сын российского олигарха Ваня (его играет Марк Эйдельштейн). У молодых людей начинаются отношения, в Лас-Вегасе они женятся, но родители Вани оказываются против брака, и молодой человек решает сбежать. Борисов играет Игоря — человека, работающего на родителей юноши, и помогающего в поисках Вани.