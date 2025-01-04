Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на британскую кинопремию БАФТА

Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. 82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе.