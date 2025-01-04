Юра Борисов и Марк Эйдельштейн номинированы на британскую кинопремию БАФТА

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, в котором снялись Борисов и Эйдельштейн, получил девять номинаций, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий».
Саму премию будут присуждать 16 февраля.
В декабре прошлого года сообщалось, что Борисов стал номинантом на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора».
Также «Анора» получила номинации в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучший сценарий в фильме». Шон Бейкер был номинирован на премию в категории «Лучший режиссер». В мае прошлого года фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского кинофестиваля. 82-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» состоится 5 января 2025 года в Лос-Анджелесе.
БАФТА — премия Британской академии кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts. — Ред.), вручается за достижения в области кинематографии, телевидения и компьютерных игр. Лауреаты в качестве приза получают золотую маску. Впервые премия была вручена в 1948 году в Лондоне.