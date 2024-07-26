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Юный рыбак, миллионер и 70-летний врач: герои этой недели

Вспоминаем самые необычные истории людей за эту неделю.

Одна из главных тем новостей — истории людей, которые могут показаться невероятными. Собрали подборку событий, некоторые из которых напоминают сцены из фильмов.

Рыбак недели

Источник: Chuck Amyot

Юный рыбак из Канады поймал рекордного окуня. Вес рыбы составляет почти три килограмма, а длина — почти половина роста самого мальчика, который смог подцепить на крючок такого гиганта.

Теперь мальчик и его отец надеются, что им хватит документов, чтобы рекорд приняли в Международной ассоциации промысловых рыб. Ну, а если нет, они, как сами утверждают, на расстроятся.

Внезапный миллионер

В то время, пока нам снятся кошмары или что-то неправдоподобное и несуразное, мужчина из США увидел во сне, как он выигрывает в лотерею миллион долларов. И ночное видение оказалось вещим! Правда, приз оказался немного меньше, чем был в видении.

70-летний врач

Источник: Юго-Западный университет PHINMA

Говорят, что любви все возрасты покорны. И этот же фразеологизм, как оказалось, применим и к выбору профессии.

На Филиппинах мужчина в 70 лет стал врачом. И это несмотря на то, что в 65 лет он ушел на пенсию с должности руководителя отдела продаж. О дипломе в сфере медицине врач задумался только в преклонном возрасте.

Самый экономный человек недели

Лишить себя нормальной жизни ради лучшего будущего — достойный поступок 45-летнего жителя Японии.

С 24-летнего возраста мужчина вел достаточно скромный образ жизни: закупался самыми дешевыми продуктами по скидочным купонам, развлечения ограничивал киносеансами у себя в комнате, а съемную квартиру сменил на общежитие. И все это ради того, чтобы накопить денег и досрочно уйти на пенсию.

Художник недели

Источник: Almudena Romero

Испанская художница увлекается растениями и фотографией. И она решила объединить два своих хобби в одно — печать фотографий на листьях.

А недавно Институт национальных исследований в области сельского хозяйства, пищи и окружающей среды во Франции заказал у нее работу, которая будет больше футбольного стадиона! А сейчас свои произведения девушка выставляет в Лондоне и Париже.

Анна Морозова