Юный рыбак, миллионер и 70-летний врач: герои этой недели

Одна из главных тем новостей — истории людей, которые могут показаться невероятными. Собрали подборку событий, некоторые из которых напоминают сцены из фильмов.
Рыбак недели
Юный рыбак из Канады поймал рекордного окуня. Вес рыбы составляет почти три килограмма, а длина — почти половина роста самого мальчика, который смог подцепить на крючок такого гиганта.
Теперь мальчик и его отец надеются, что им хватит документов, чтобы рекорд приняли в Международной ассоциации промысловых рыб. Ну, а если нет, они, как сами утверждают, на расстроятся.
Внезапный миллионер
В то время, пока нам снятся кошмары или что-то неправдоподобное и несуразное, мужчина из США увидел во сне, как он выигрывает в лотерею миллион долларов. И ночное видение оказалось вещим! Правда, приз оказался немного меньше, чем был в видении.
70-летний врач
Говорят, что любви все возрасты покорны. И этот же фразеологизм, как оказалось, применим и к выбору профессии.
На Филиппинах мужчина в 70 лет стал врачом. И это несмотря на то, что в 65 лет он ушел на пенсию с должности руководителя отдела продаж. О дипломе в сфере медицине врач задумался только в преклонном возрасте.
Самый экономный человек недели
Лишить себя нормальной жизни ради лучшего будущего — достойный поступок 45-летнего жителя Японии.
С 24-летнего возраста мужчина вел достаточно скромный образ жизни: закупался самыми дешевыми продуктами по скидочным купонам, развлечения ограничивал киносеансами у себя в комнате, а съемную квартиру сменил на общежитие. И все это ради того, чтобы накопить денег и досрочно уйти на пенсию.
Художник недели
Испанская художница увлекается растениями и фотографией. И она решила объединить два своих хобби в одно — печать фотографий на листьях.
А недавно Институт национальных исследований в области сельского хозяйства, пищи и окружающей среды во Франции заказал у нее работу, которая будет больше футбольного стадиона! А сейчас свои произведения девушка выставляет в Лондоне и Париже.
Анна Морозова