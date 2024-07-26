Юный рыбак, миллионер и 70-летний врач: герои этой недели

В то время, пока нам снятся кошмары или что-то неправдоподобное и несуразное, мужчина из США увидел во сне, как он выигрывает в лотерею миллион долларов. И ночное видение оказалось вещим! Правда, приз оказался немного меньше, чем был в видении.