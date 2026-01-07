Юные регбисты массово отравились во время спортивных сборов в Сочи: что известно

Игроки одного из детских регбийных московских клубов приехали в Сочи на спортивные сборы. Спортсмены в возрасте от 10 до 12 лет были размещены в одной из гостиниц в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. Спустя несколько дней большинство игроков почувствовали себя плохо. Симптомы указывают на массовое отравление 20 футболистов.