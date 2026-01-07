Популярные темы
Юные регбисты массово отравились во время спортивных сборов в Сочи: что известно

Об инциденте с массовым отравлением юных спортсменов в Сочи сообщают СМИ.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Игроки одного из детских регбийных московских клубов приехали в Сочи на спортивные сборы. Спортсмены в возрасте от 10 до 12 лет были размещены в одной из гостиниц в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. Спустя несколько дней большинство игроков почувствовали себя плохо. Симптомы указывают на массовое отравление 20 футболистов.

Об инциденте узнала прокуратура Краснодарского края, которая начала проверку. По их информации, необходимая медицинская помощь оказывается не только детям, но и их сопровождающим. При этом госпитализация никому не потребовалась.

Специалисты уже начали работу по поиску источника массового отравления. Также установят виновных и среди ответственных лиц, которые должны были отвечать за безопасность и здоровье детей.

По информации некоторых телеграм-каналов, пострадавших может быть больше, так как в гостинице с регбистами были размещены и другие спортсмены, приехавшие командами на сборы.