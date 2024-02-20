Юноша впервые сыграл в лотерею и выиграл сотни тысяч долларов

Американец не знал, как играть, поэтому принес билет домой и попросил родителей объяснить правила. «Когда мы узнали, что я выиграл 500 тысяч долларов, то решили, что билет фальшивый», — вспоминает юноша. Он отправился в офис лотереи, где сотрудники подтвердили, что парень стал обладателем крупного выигрыша.