Юноша впервые сыграл в лотерею и выиграл сотни тысяч долларов

Житель США впервые в жизни принял участие в лотерее и сразу разбогател на 500 тысяч долларов (46,1 миллиона рублей). Об этом пишет Michigan Lottery Connect.
Юноша из штата Мичиган рассказал, что несколько раз видел, как его мама время от времени покупала лотерейные билеты. Поэтому парень решил последовать примеру матери и приобрел один, пока находился в магазине.
Американец не знал, как играть, поэтому принес билет домой и попросил родителей объяснить правила. «Когда мы узнали, что я выиграл 500 тысяч долларов, то решили, что билет фальшивый», — вспоминает юноша. Он отправился в офис лотереи, где сотрудники подтвердили, что парень стал обладателем крупного выигрыша.
Юноша забрал выигрыш в свой день рождения, когда ему исполнился 21 год. Победитель рассказал, что часть денег он потратит на оплату обучения за границей, а оставшуюся сумму отложит на будущее.
Ранее житель США стал долларовым миллионером благодаря найденному уборщицей лотерейному билету.
Анна Морозова