Юморист, владелец чихуахуа и неожиданный «гость» рубрики: герои этой недели

В течение последних четырех лет Том Шрубен из Мэриленда записывает на доске около дома шутки для соседей прохожих. Эта традиция появилась еще в первые дни пандемии коронавируса, когда людям в особенности нужен был повод для улыбки. И хотя с тех пор прошло уже более 1615 дней, соседи уверяют, что им «все еще смешно» от анекдотов 66-летнего юмориста.