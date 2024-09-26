Юморист, владелец чихуахуа и неожиданный «гость» рубрики: герои этой недели

Последняя неделя сентября порадовала забавными и вдохновляющими новостями, главными героями которых стали люди (и не только) из разных стран и континентов. Давайте отправимся в небольшое путешествие, чтобы вспомнить, что произошло на этой неделе.
США: Юморист из Мэриленда более 4 лет вдохновляет соседей и прохожих
В течение последних четырех лет Том Шрубен из Мэриленда записывает на доске около дома шутки для соседей прохожих. Эта традиция появилась еще в первые дни пандемии коронавируса, когда людям в особенности нужен был повод для улыбки. И хотя с тех пор прошло уже более 1615 дней, соседи уверяют, что им «все еще смешно» от анекдотов 66-летнего юмориста.
За четыре года бравады Шрубена стали ежедневным «событием» для многих жителей. Местный беговой клуб даже начал специально проводить пробежки по маршруту у дома Шрубена, чтобы хоть мельком увидеть табличку с анекдотами.
Сам Шрубен поделился, что планирует продолжать шутить до тех пор, пока людям не надоест то, что он делает.
Великобритания: мужчина пять дней жарил сосиски, чтобы приманить сбежавшую собаку
Пока Шрубен записывал ежедневные шутки, по крайней мере, одному жителю Соединенного Королевства было не до смеха. Дело в том, что у местного жителя, Лиама Эниша, на оживленном шоссе сбежала любимая собака по кличке Пенни. Чтобы приманить животное, ему пришлось в течение пяти дней жарить сосиски на обочине.
Когда же дело увенчалось успехом, счастливый хозяин сделал татуировку, чтобы отпраздновать приключение Пенни и ее возвращение домой. На ней, кстати, изображена сама чихуахуа, сосиски и НЛО, символизирующее день, когда собака пропала.
Китай: мужчина упал с крутой горы и остался при этом невредим
Тем временем на другом конце планеты тоже случилось неординарное происшествие: в горах в провинции Аньхой (Китай) 42-летний мужчина по имени Ян Мэн упал с крутого склона и остался при этом невредим. Среди полученных травм лишь царапина на левой руке и порез на бедре.
Сам Ян Мэн признался, что случившееся заставило его глубже задуматься о жизни, ведь он понял, что на самом деле она коротка, поэтому нужно дорожить каждым днем.
Африка: визажистка сделала за сутки 111 макияжей и побила мировой рекорд
Кто точно дорожит каждым днем, так это визажистка из Африки, которая сделала 111 макияжей за сутки, побив при этом мировой рекорд. Мастерице Мэри Йонгай всего 26 лет, но она уже успела добиться значительного успеха в профессиональной деятельности.
Изначально Йонгай планировала сделать 100 макияжей за 24 часа, но смогла превзойти собственные ожидания. За сутки у нее был всего один перерыв на 20 минут. При этом Йонгай не пила кофе и энергетики, не ела и даже не отлучалась в туалет.
Новая Зеландия: 130-летний герой-долгожитель, «современник» динозавров и знакомый принца
Хотя обычно героями дайджеста становятся только люди, на этой неделе мы решили добавить в него неожиданного героя. Все же туатар по имени Генри является 130-летним любимцем новозеландцев, одним из последних представителей вида-современника динозавров, киноактером, а также личностью, знакомой с принцем Гарри. Согласитесь, такое «резюме» определенно заслуживает внимания.
К тому же Генри — настоящий красавчик: его кожа по цвету напоминает пеструю лесную подстилку. От макушки ее широкой сильной головы до кончика хвоста проходит линия жемчужных шипов. Его большие черные глаза блестят, как обсидиан, а с высоко поднятой головой он выглядит таким же царственным, как его тезка-монарх Генрих VIII.