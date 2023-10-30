Юлия Пересильд — об «Императрицах», образе сильной женщины и мужском кино

26 октября в широкий российский прокат вышел фильм Андрея Кравчука «Императрицы» о женщинах на престоле Российской империи. Главная роль в нем отдана Елизавете Петровне, дочери Петра I.

РБК Life поговорил с исполнительницей главной роли Юлией Пересильд о том, что именно ей вместе с командой фильма хотелось рассказать о Елизавете Петровне, какими чертами она старается наделять всех своих героинь, а также о том, что изменилось после полета в космос для съемок фильма «Вызов».

— После космической мелодрамы — историческая драма. Красной нитью — тема сильной женщины. Этот образ в современной культуре окружен постмодернистской критикой, а проще говоря, презрением. Есть ли у актрисы Юлии Пересильд, участвовавшей в съемках фильма на МКС впервые в истории кинематографа, миссия — сделать образ сильной женщины снова великим?

— С одной стороны, уже присутствует ответ в вопросе, а с другой, я бы хотела поспорить с вами. Действительно, существует некий образ по-особенному сильной женщины, но мне хотелось бы создать образ ровно противоположный. Для меня понятие «сильная женщина» — чуть шире, чем одиночка, которая делает все сама. По этой причине и в «Битве за Севастополь», и в «Вызове», и в «Императрицах» мне очень хотелось создать образ сильной женщины с ее слабостями.

Мне кажется, что сила женщины не в том, что она все делает сама, а в умении проходить трудности, оставаясь собой, не возлагая на себя функции мужчины и не превращаясь в крепкий металл. Поэтому и в «Вызове» для нас было важно показать, чтобы героиня была слабой и иногда растерянной, еще не построившей свою личную жизнь. Женщина может оказаться героем даже в самой критической ситуации и при этом оставаться простой и легкой в каких-то вопросах. Для меня этот образ интереснее. Она, без сомнения, может войти в горящую избу, но при этом может быть женой, матерью.

— Фильм «Императрицы», как и многие проекты о женщинах в России, написан и поставлен мужчинами. У вас к этому какое отношение? Когда вы читали сценарий впервые, не возникало желания внести «правки» в какие-либо поступки персонажей? Все ли виделось вам справедливо написанным в отношении женских характеров?

— И снова я чувствую в вопросе феминистский уклон в сторону, что женщин обижают и притесняют в нашем пространстве. Безусловно, в реальности это присутствует, но мне кажется, что победа не в том, чтобы побеждать, а в том, чтобы договориться. Главная черта женщины — гибкость и ощущение, что ее сила заключается во взаимодействии с мужчиной. Если говорить про Елизавету Петровну, то при съемках я была в руках Андрея Юрьевича Кравчука — это невероятно талантливый, интеллигентный и умный режиссер, который скрупулезно относится к каждому нюансу.

Он знает огромное количество исторических фактов про Елизавету Петровну — например, что она любила есть, как она просыпалась и так далее. Такие мельчайшие, но очень важные детали — настоящие бриллианты, из которых можно создавать образ и роль. Мне очень хотелось показать Елизавету Петровну не только как правительницу, но и как личность, которая, с одной стороны, была у руля большой страны, а с другой — оставалась прекрасной женщиной, которая умела видеть красоту вокруг. Елизавета создала Российскую академию художеств, но при этом была хулиганкой в некоторой степени. Например, именно при Елизавете Петровне построили первую в России катальную горку, на которой императрица и сама каталась с удовольствием.

Правок мне вносить не потребовалось. Это мужское прекрасное кино, которое возглавляли режиссер Андрей Юрьевич Кравчук и оператор Морад Абдель-Фаттах. Они с невероятным восхищением и любовью относятся к Елизавете Петровне и в принципе к женщине. Более того, хочу сказать, что фильм «Вызов», снятый Климом Шипенко, — также абсолютно мужское кино — словно гимн и восхищение простой женщиной-врачом, которая смогла стать героем и справиться с таким невыполнимым заданием.

— В «Императрицах» в роли молодой Елизаветы снялась ваша дочь Мария. Это ее второй кинематографический опыт, но наверняка первый в такой торжественной обстановке с богатейшим реквизитом из костюмных и интерьерных деталей XVIII века. Какие впечатления остались у Марии после съемок? Кажется, в такой обстановке неизбежно может возрасти интерес к урокам истории…

— Да, действительно, моя Маша сыграла Елизавету Петровну в детстве, и это ее второй кинематографический опыт. Мне хочется ее с этим поздравить, потому что ей встречаются на пути хорошие режиссеры. Участие в фильме было собственным выбором Маши. Сначала Андрей Юрьевич подошел ко мне и сказал: «Я бы хотел посмотреть Машу и понять, подойдет ли она на эту роль или нет». Потом они встретились, заинтересовали друг друга и начали работать. У моих детей есть интерес к любым наукам, в особенности к истории, а у Маши случился первый опыт работы в историческом фильме. Надеюсь, что эти фильмы будут очень полезными для нашей молодежи в целом.

— Как-то вы рассказывали, что не считаете себя «успешным стратегом» и можете выбирать «не те проекты». Многие актеры, кажется, и вовсе не обращают внимания на «выхлоп» фильма с их участием в прокате и на реакцию аудитории. Для вас эти факторы важны? Почему вы считаете, что они могут навредить вашей актерской репутации, в которой было немало достижений?

— Выбор проектов — это всегда очень трудная часть нашей профессии, и уместна тут будет строчка из песни «Черное и белое» — «Мы выбираем, нас выбирают» (песня из фильма «Большая перемена». — РБК Life). Серьезно относиться к выбору меня научил мой мастер Олег Львович Кудряшов: он не разрешал участвовать в проектах во время нашего обучения в институте, но летом я тайно снималась и даже где-то обжигалась.

У каждого человека есть выбор, но, конечно, дело не просто в перфекционизме. Очень важно понимать, как ты хочешь развиваться после проекта.

Например, после фильма «Край» у меня было очень много предложений сыграть героинь в тылу врага. Потребовалось много внутренних сил, чтобы отказываться от этих ролей, чтобы не закрепить за собой определенное амплуа.

Артисты все равно жадно хотят работать, и для меня выбор проекта до сих пор трудная часть. Никогда не знаешь, как сложится кино. Может быть прекрасная команда, невероятный режиссер, а может ничего и не получиться. Но бывает, что из чего-то среднего при наличии любви и взаимопонимания рождается прекрасная работа. Нужно всегда иметь «седьмое чувство».

— Вы производите впечатление человека, который ни за что не отступит перед трудностями, пойдет на проблему, что называется, с вилами наперевес. Будь то бытовые ситуации или экстраординарные (как полет на МКС). Как считаете, откуда в вас эта решимость отстоять свое, утвердиться, закрепиться и мчать по своей полосе?

— Помню, люди ходили с такими значками: «Хочешь похудеть, спроси меня как». Я как-то попросила своих друзей подарить мне значок с надписью: «Хочешь найти себе проблемы, спроси меня как». Много лет я существовала по этому принципу — не знаю, с чем это связано. Не могу сказать, что я люблю трудности, но как будто бы такое слово «преодоление», которое важно не только в профессии, но и в жизни, со мной ассоциируется. Другой вопрос, как на этом не зациклиться и не существовать все время в режиме выживания. Надо начинать получать удовольствие от жизни, от выживания переходить к созиданию — это очень трудно и требует смелости, характера для преодоления привычных схем.

— Как считаете, ваши дочери перенимают вашу стойкость? Что бы вы хотели, чтобы они унаследовали лично от вас?

— Все родители стремятся передать своим детям все самое лучшее, и я надеюсь, что они что-то от меня унаследуют. Но мне хочется, чтобы они унаследовали самое главное — веру и любовь к людям, к окружающим. Я хочу, чтобы они научились уважать, ценить, пытаться понимать и любить людей.

— У вас не только кинокарьера состоялась, но прежде и театральная — тоже. Из свежего: осенью в Театре наций прошла премьера «Последнего лета» Даниила Чащина с вами, Иваном Добронравовым, Вениамином Смеховым и другими замечательными артистами. Но вы больше сосредоточены на кино — там больше проектов, больше работы, больше новостей. Почему так получилось, как думаете?

— Премьеру в Театре наций «Последнее лето» я очень ждала. До этого могли состояться еще несколько премьер, но не сложились в силу разных обстоятельств. Я театральный артист, хоть и очень люблю кино.

Не знаю, с чем это связано, но тут хочется произнести фразу Николая Васильевича Гоголя: «Твое от тебя не уйдет» (цитата из повести «Портрет». — РБК Life). Важно то, что роли приходят тогда, когда они должны прийти, и те, которые тебе необходимы. Прошло время с моей крайней премьеры в Театре наций «Дядя Ваня», и вот только теперь случилось «Последнее лето». Я не могу сказать, что выбираю только кино, просто — еще раз повторюсь — выбираю то, что интересно, и стараюсь быть с собой честной.

— Вы часто упоминаете фонд «Галчонок», стараясь удерживать его в центре внимания в разных разговорах, которые в основном сосредоточены вокруг громких проектов. В нынешних условиях как изменилась работа фонда? Сказываются ли на нем международные ограничения и в целом нестабильная обстановка?

— Фонд «Галчонок» продолжает свою работу, но в связи с разными событиями и ситуациями мы не идем вширь так, как нам хотелось бы. Не так стремительно развиваемся, но работа фонда совершенно не изменилась. Все подопечные с нами, среди специалистов кто-то поменялся, кто-то уехал — естественно, как в любой сфере, прошли кадровые перестановки, но у нас полный штат сотрудников, который продолжает обучать наших детей, наших особенных детей. У нас функционирует центр «Под крылом», и очень хотелось бы, чтобы таких центров, как наш, было 12, в каждом округе. Для того чтобы реабилитация была в шаговой доступности. Если говорить про фонд, нам всегда хочется больше развиваться и иметь больше средств, чтобы осуществлять помощь.

— Разделилась ли жизнь после «Вызова»? Раньше была Юлия Пересильд, заслуженная артистка Российской Федерации, которая выходит на красную дорожку Канн в команде фильма «Петровы в гриппе», а потом стала Юлия Пересильд, которая слетала в космос и оказалась в череде разных пересудов на этот счет.

— Моя совесть чиста, мне совершенно безразличны пересуды и все остальное. По поводу того, что стала жизнь до и после фильма «Вызов», — это какая-то придуманная история, разделения для меня не произошло. После выхода фильма меня стали чуть чаще узнавать на улице, больше писать положительных отзывов, даже чаще приходить к служебному входу для того, чтобы просто обнять и сфотографироваться.

Сейчас Канн нет ни у кого. Как только это возобновится, я думаю, что мы снова встретимся на Каннской дорожке. И это не значит, что я перестала сниматься в авторском кино, его стало действительно чуть меньше. Кстати, 29 ноября пройдет светская премьера фильма «Нина» Оксаны Бычковой.

— Вы упоминали как-то, что по возвращении на Землю уловили чувство, что как прежде в вашей жизни ничего уже не будет. Сохранилось ли это чувство?

— После возвращения на Землю, безусловно, жизнь не будет прежней. Мне кажется, что главное изменение у меня произошло глубоко в душе. Когда ты видишь эту планету, то понимаешь, как часто наши действия кажутся мелкими, глупыми. Например, когда мы обижаемся на кого-то, делаем больно. В этот момент, на орбите, думаешь: как-то это все несерьезно. Нужно понимать, что нам дана прекрасная жизнь и волшебная планета, а мы до конца не осознаем всей этой ценности.