Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЮАР требует от G20 объяснить её отстранение от работы группы

Южно-Африканская Республика потребовала от стран G20 срочно прояснить ситуацию после решения председательствующих в «двадцатке» США не допускать ЮАР к участию в её работе.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает Daily Maverick.

МИД ЮАР направил официальную ноту с требованием включить этот вопрос в повестку первой встречи шерпов 15—16 декабря в Вашингтоне.

«Нас беспокоит прецедент, который будет создан исключением ЮАР из работы G20 под председательством США», — подчёркнуто в документе.

Шерпа от ЮАР в G20 Зайн Дангор заявил, что большинство стран-участниц готовы поднять этот вопрос на предстоящей встрече, поскольку исключение члена группы возможно только на основе консенсуса всех участников.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил, что американское руководство приняло решение не звать представителей ЮАР на запланированный на 2026 год саммит G20 в Майами.

Узнать больше по теме
Большая двадцатка (G20): как неформальный клуб крупнейших экономик управляет глобальным курсом
Большая двадцатка — это не формальная организация, а стратегический форум, где крупнейшие экономики мира совместно вырабатывают подходы к глобальным вызовам и направляют курс мировой экономики. Она появилась, чтобы объединить усилия развитых и развивающихся стран, обсуждать финансовые кризисы, климат, цифровизацию и международную торговлю. В этой статье мы разберем, как устроен G20, кто входит в клуб, как проходят саммиты, какие решения принимаются и почему влияние этого форума ощущает каждый на планете.
Читать дальше