ЮАР требует от G20 объяснить её отстранение от работы группы

Об этом сообщает Daily Maverick.
МИД ЮАР направил официальную ноту с требованием включить этот вопрос в повестку первой встречи шерпов
«Нас беспокоит прецедент, который будет создан исключением ЮАР из работы G20 под председательством США», — подчёркнуто в документе.
Шерпа от ЮАР в G20 Зайн Дангор заявил, что большинство стран-участниц готовы поднять этот вопрос на предстоящей встрече, поскольку исключение члена группы возможно только на основе консенсуса всех участников.
В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил, что американское руководство приняло решение не звать представителей ЮАР на запланированный на 2026 год саммит G20 в Майами.