ЮАР предостерегла женщин от предложений о работе в России

Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, которые рекламируются в соцсетях. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Bloomberg

«Так называемые вакансии в России, реклама которая распространена в соцсетях, не сопровождаются каким-либо вмешательством государства. Мы призываем молодежь нашей страны быть предельно бдительной», — передает агентство.

На сообщения о том, что Россия якобы привлекает женщин из ЮАР к работам по сборке беспилотных летательных аппаратов, отреагировало российское посольство в республике. В диппредставительстве назвали эту информацию «необоснованными обвинениями».

Ранее стало известно, что информация о том, что Россия якобы привлекает южноафриканских женщин для сборки дронов Shahed-136, не подтвердилась.

В мае 2025 года посольство России уже опровергало схожие утверждения о якобы рабском труде граждан Нигерии на российской территории.