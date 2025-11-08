Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЮАР отвергла утверждение Трампа о насилии против белых граждан страны

МИД страны подчеркнул, что республика по-прежнему сосредоточена на своем позитивном вкладе в глобальные процессы.

Источник: Reuters

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика не согласна с высказываниями президента США Дональда Трампа о том, что белые жители ЮАР подвергаются в стране преследованиям. Об этом говорится в заявлении МИД ЮАР для СМИ, распространенном в Претории.

«Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР приняло к сведению содержание сообщения президента Трампа, размещенного на платформе Truth Social, — подчеркнуто в нем. — Правительство ЮАР хотело бы официально заявить, что характеристика африканеров (потомков переселенцев из Европы на юг Африки — прим. ТАСС) как исключительно белой группы является антиисторической. Более того, утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами».

В заявлении отмечается, что в нынешних условиях ЮАР по-прежнему сосредоточена на своем позитивном вкладе в глобальные процессы. «Опираясь на собственный опыт перехода от расового и этнического разделения к демократии, наша страна обладает уникальными возможностями для того, чтобы в рамках Группы двадцати (G20) и дальше отстаивать подлинную солидарность, где общее процветание преодолевает глубокое неравенство. Мы с нетерпением ждем успешного проведения саммита лидеров G20», — заключил МИД.

Несколькими часами ранее Трамп в Truth Social сообщил, что представители США не поедут на предстоящий 22—23 ноября саммит G20, который пройдет в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Трамп назвал позором проведение саммита в ЮАР, обратив внимание на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его мнению, подвергается насилию.

В начале сентября Трамп заявил, что пропустит саммит G20 в Йоханнесбурге, а делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. По завершении саммита председательство в G20 перейдет от ЮАР к США.

Узнать больше по теме
Большая двадцатка (G20): как неформальный клуб крупнейших экономик управляет глобальным курсом
Большая двадцатка — это не формальная организация, а стратегический форум, где крупнейшие экономики мира совместно вырабатывают подходы к глобальным вызовам и направляют курс мировой экономики. Она появилась, чтобы объединить усилия развитых и развивающихся стран, обсуждать финансовые кризисы, климат, цифровизацию и международную торговлю. В этой статье мы разберем, как устроен G20, кто входит в клуб, как проходят саммиты, какие решения принимаются и почему влияние этого форума ощущает каждый на планете.
Читать дальше