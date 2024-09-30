YouTube заблокировал песни Adele, Боба Дилана и Nirvana в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube сделал недоступными для просмотра на территории США видеоклипы некоторых исполнителей, включая Adele, Бритни Спирс, Кендрика Ламара, Боба Дилана, Канье Уэста, Burna Boy, а также групп Nirvana и Green Day. Такое решение было принято из-за юридического спора сервиса с Обществом по защите авторских прав европейских музыкальных авторов и композиторов (SESAC), сообщил американский портал The Verge.
«Мы в доверительном ключе обсудили с SESAC продление существующего соглашения», — приводит портал слова представителя платформы. Однако согласовать новую сделку до истечения старой сторонам «не удалось», поэтому контент, публикация которого регулируется SESAC, стал недоступен в США.
SESAC функционирует с 1930 года. Организация занимается защитой авторских прав и в настоящее время лицензирует размещение в публичный доступ более 1,5 млн песен от имени более 15 тыс. исполнителей, композиторов и музыкальных издателей. В 2017 году общество выкупила частная инвестиционная компания Blackstone.