YouTube заблокировал песни Adele, Боба Дилана и Nirvana в США

SESAC функционирует с 1930 года. Организация занимается защитой авторских прав и в настоящее время лицензирует размещение в публичный доступ более 1,5 млн песен от имени более 15 тыс. исполнителей, композиторов и музыкальных издателей. В 2017 году общество выкупила частная инвестиционная компания Blackstone.