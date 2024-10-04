YouTube с 15 октября увеличит длительность Shorts до трех минут

В начале сентября YouTube представил новую функцию родительского контроля, благодаря которой родители получили возможность подключаться к аккаунту подростка, не просматривая сам контент. С 2021 года на сервисе работали тестовые аккаунты с родительским контролем для детей «младше возраста согласия» (в США он наступает в 13 лет).