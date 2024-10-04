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YouTube с 15 октября увеличит длительность Shorts до трех минут

Видеохостинг YouTube увеличит длительность коротких видео Shorts с одной минуты до трех. Изменения вступят в силу с 15 октября. Руководство YouTube пояснило, что этот формат стал самым востребованным среди создателей контента.

Источник: РИА "Новости"

Согласно пресс-релизу платформы, YouTube также введет функцию, которая позволит показывать меньше Shorts в главной ленте аккаунта. Помимо этого пользователям станут доступны шаблоны, которые должны облегчить создание коротких видео.

В начале сентября YouTube представил новую функцию родительского контроля, благодаря которой родители получили возможность подключаться к аккаунту подростка, не просматривая сам контент. С 2021 года на сервисе работали тестовые аккаунты с родительским контролем для детей «младше возраста согласия» (в США он наступает в 13 лет).