YouTube перестал воспроизводить видео практически во всех браузерах в РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Американский видеохостинг YouTube прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии на территории России, убедился корреспондент ТАСС.
В частности, видео в высоком качестве перестали воспроизводиться в Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Mi Browser (штатный браузер для Android-оболочки смартфонов Xiaomi). Браузер Safari в мобильной версии перебрасывает пользователя в приложение видеохостинга.
Видео продолжают воспроизводиться в высоком качестве в «Яндекс браузере», а также в десктопной версии Safari.
Сбой в работе YouTube, начавшийся 1 августа, коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. У пользователей нет возможности смотреть видео.
«Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу YouTube в стране. Российский провайдер также указал, что о вероятности возникновения технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube предупреждали еще 12 июля. В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), который с 2022 года не занимается расширением и обновлением в РФ оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).
В марте 2022 года YouTube отключил для россиян возможность оформления подписки Premium. После начала СВО YouTube приостановил монетизацию для авторов контента из РФ, Google также отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и видеохостинге.