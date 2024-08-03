YouTube перестал воспроизводить видео практически во всех браузерах в РФ

«Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что и могло повлиять на работу YouTube в стране. Российский провайдер также указал, что о вероятности возникновения технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube предупреждали еще 12 июля. В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что ответственность за технические проблемы несет Google (владелец видеохостинга YouTube), который с 2022 года не занимается расширением и обновлением в РФ оборудования, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (система GGC, предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных).