Ёлка в вазе. Какие хвойные ветки простоят дольше

И, разумеется, самый идеальный вариант — это купить живые саженцы хвойных в контейнерах. Их до весны можно будет продержать на подоконнике. А весной высадить для озеленения придомовой территории. Только задумайтесь, если бы все покупали живые хвойные на Новый год и высаживали их по весне — сколько бы появилось новых деревьев и как бы улучшился воздух в городах!