Ёлка в вазе. Какие хвойные ветки простоят дольше

Ель: праздничная, но капризная
Ель — классический символ зимних праздников, но её свежесть, увы, недолговечна. Уже через несколько дней в теплом помещении она начинает осыпаться. Максимум, чего можно добиться от еловых веток, это неделя жизни при регулярной смене воды. Чтобы слегка продлить их свежесть, стоит добавить в вазу питательный раствор — любое удобрение для цветов в небольшой концентрации (т. е. четвертую часть от рекомендованной концентрации раствора для подкормки растений в инструкции для удобрения).
Сосна: устойчивая и ароматная
Сосновые ветки держатся значительно дольше ели. Они не только сохраняют свежесть до двух недель, но и наполняют комнату приятным древесным ароматом. Секрет сосны — в её способности удерживать влагу в длинных иголках, благодаря чему она медленнее теряет привлекательный вид.
Пихта: лидер среди хвойных
Пихта — чемпион по стойкости. Её ветви практически не осыпаются и сохраняют свежесть до месяца. Кроме того, она менее требовательна к уходу: достаточно поставить ветки в воду и держать их вдали от прямого солнечного света. Даже в жаркой комнате пихта долго радует своей насыщенной зеленью.
Как продлить жизнь хвойным ветвям?
Освежите срез. Перед тем как поставить ветки в вазу, обрежьте кончики стеблей наискосьок И обновляйте срез каждые три дня. Добавьте подкормку — готовый раствор для цветов улучшит впитывание воды.
Удалите иголки с нижней части стебля, чтобы они не попадали в воду и не загнивали. Меняйте воду ежедневно. Свежая вода — залог долговечности любой композиции.
И, разумеется, самый идеальный вариант — это купить живые саженцы хвойных в контейнерах. Их до весны можно будет продержать на подоконнике. А весной высадить для озеленения придомовой территории. Только задумайтесь, если бы все покупали живые хвойные на Новый год и высаживали их по весне — сколько бы появилось новых деревьев и как бы улучшился воздух в городах!
К слову, есть еще один вариант, для любителей комнатных растений — хвойное растение араукария. Оно теплолюбивое, выдерживает лишь небольшие заморозки. Но отлично растет на подоконнике как комнатное растение и повсеместно продается в горшках в цветочных магазинах.
Выбирайте хвойные ветки с учетом их особенностей, и ваш зимний декор будет долго радовать уютом и праздничным настроением.