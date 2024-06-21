Йога для души и тела: как выбрать и начать

Он отметил, что асаны — это довольно тяжелые, непривычные, статичные положения, а наш ум эволюционно настроен на энергосберегающий режим и на поиск легких путей. Поэтому в практике всегда начинается саботаж со стороны ума. И практикующий учится наблюдать собственные наплывы мыслей, не отождествляться с ними и отпускать их как посторонние.