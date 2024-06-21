Йога для души и тела: как выбрать и начать

В 2014 году День йоги установила Генеральная Ассамблея ООН. Премьер-министр Индии Нарендра Моди озвучил идею отмечать Международный день йоги 21 июня потому, что это самый длинный день в году в Северном полушарии и имеет особое значение во многих частях мира.
Что такое йога, что входит в эту систему?
Инструктор по йоге Юлия Анохина рассказала, что йога — это путь, ведущий от ощущения себя в качестве маленькой обусловленной личности к объединению и познанию всего необъемливого мира вокруг. Это точно выверенный путь, по которому можно прийти к более тонкому восприятию, чувствованию и пониманию.
«В систему йоги входят некоторые принципы, связанные с мировоззрением и поведением, асаны, очистительные практики, дыхательные техники и методы концентрации внимания», — добавила Юлия Анохина.
Какие бывают направления йоги и как выбрать свое?
Преподаватель рассказала, что в зависимости от познавательных особенностей личности существует несколько видов йоги. В древних текстах описывается мантра-йога, лайя-йога, хатха-йога и раджа-йога.
В современных реалиях существуют классические и авторские направления йоги, отметила Юлия Анохина. «Вы можете попасть в студию йоги Айенгара, позаниматься Аштанга-виньяса йогой или Fysm-йогой. Чтобы выбрать подходящее именно вам, нужно слушать сердце, найти вдохновляющего инструктора, получить отклик тела на практики», — говорит эксперт.
Какую пользу здоровью приносит йога?
Преподаватель по йоге Константин Ларкин рассказал, что йога как наука и концепция включает в себя множество техник. Работа с телом — это одна из них. В общем смысле она называется хатха-йогой (йога с усилием).
Изначальная цель хатха-йоги — укрепить и развить тело так, чтобы ты мог сидеть в медитации часами и тебя ничего не отвлекало: ни ноющая спина, ни ломящие колени. То есть хатха-йога — это лишь этап на пути духовном, отмечает преподаватель.
Сейчас йога представлена в умах людей как работа с телом для развития силы, гибкости, баланса и выносливости.
Он рассказал, что с помощью динамических техник (виньясы, вьяямы) и статических техник (асаны) идет работа с конкретными мышечными группами (то есть скелетной мускулатурой), с нервной системой (в том числе через дыхание и техники его контроля).
Очень хорошо определенные асаны воздействуют на внутренние органы. К примеру, скрутки улучшают перистальтику кишечника, снабжение органов кровью и так далее, добавил преподаватель.
«Также изометрические нагрузки (условно — статика) укрепляют костную ткань, предотвращая возрастное охрупчивание костей. Но самое главное — это большая работа со своим умом», — говорит Константин Ларкин.
Он отметил, что асаны — это довольно тяжелые, непривычные, статичные положения, а наш ум эволюционно настроен на энергосберегающий режим и на поиск легких путей. Поэтому в практике всегда начинается саботаж со стороны ума. И практикующий учится наблюдать собственные наплывы мыслей, не отождествляться с ними и отпускать их как посторонние.
Также практика хатха-йоги становится таковой, только если практикующий сохраняет осознанность, бдительность и внимание к своим ощущениям, к воздействию различных положений/асан на тело и ум. В противном случае это будет обычная гимнастика, причем совершенно небезопасная.
«После такой работы с собственным вниманием и концентрацией улучшаются когнитивные функции, начинаешь, как модно сейчас говорить, “лучше чувствовать себя и понимать, что именно тебе нужно, а что нет”», — добавил преподаватель.
Это запускает большие процессы в жизни — отваливается то, что «тянуло вниз», меняется питание, возможно, работа и окружение и прочее.
«Косвенный эффект практики йоги (всего лишь в части асан и работы с телом, дыханием, вниманием) громаден и существенно превышает по значимости эффект на тело, который тоже замечателен», — резюмировал Константин Ларкин.
Кому йога особенно полезна?
Преподаватель рассказал, что йога полезна всем. Например, она необходима тем, у кого есть проблемы со спиной, ногами, телом и так далее. Также она нужна, если у человека повышенная тревожность, плохой аппетит и сон, сонливое или заторможенное состояние, апатия и так далее.
Кроме того, йога полезна тем, кто ищет духовный путь и философию для себя.
Под каждый запрос найдутся техники йоги, которые помогут. Ибо это не просто физическая нагрузка, а полная концепция стиля жизни.
Если говорить о хатха-йоге (часто слово «йога» люди ассоциируют именно с ней), то есть красноречивая цитата Паттабхи Джойса, одного из основоположников современной йоги:
«Практиковать могут все. Молодые люди могут практиковать. Старые люди могут практиковать. Очень старые люди могут практиковать. Если человек болен, он может практиковать. Если человек недостаточно силен, он может практиковать. Практиковать могут все, кроме ленивых. Только ленивый человек не может практиковать йогу».
А что насчет противопоказаний?
Как рассказал Константин Ларкин, противопоказания есть всегда, и они сильно зависят от многих факторов — состояния человека, техник, которые он использует, назначений его лечащего врача.
При давлении избегают одних асан (к примеру, перевернутых положений), при болезнях кишечника — других (например, скручиваний или асан на пресс). Всегда есть противопоказания при беременности.
«Тут все сильно индивидуально, и человек, если он хочет практиковать йогу, но имеет какие-то хронические или текущие заболевания, должен сначала проконсультироваться с врачом. Так, в принципе, с любым видом физической активности, не только с хатха-йогой», — заключил Константин Ларкин.
Айгуль Сабитова