Йода против Джаббы Хатта: как пытаются спасти рейтинг Байдена

Доноры Демократической партии США начали сравнивать Джо Байдена с магистром Йодой из саги «Звездные войны», стараясь поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Байдена представляют как «старого и слабого, но в то же время мудрого и влиятельного», пишет The Wall Street Journal.
Магистр Йода — персонаж из популярной серии фильмов «Звездные войны», созданной режиссером Джорджем Лукасом. В оригинальной трилогии он выступает как пожилой, но мудрый наставник главного героя. Йода умирает в возрасте 900 лет после успешного завершения обучения своего ученика. Отличительными чертами Йоды являются его необычный внешний вид, эксцентричный и прямолинейный характер, а также уникальная манера речи с непрямым порядком слов.
В «Звездных войнах» Джабба Хатт — «подлый гангстер», известный своей страстью к роскоши и манипуляциям. Кинокритик и телеведущий Роджер Эберт описал Джаббу как «нечто среднее между жабой и Чеширским котом».
Кроме того, сторонники Байдена сравнивают его с одним из самых богатых людей мира — Уорреном Баффетом. Они подчеркивают, что генеральный директор Berkshire Hathaway заработал значительную часть своего состояния в возрасте от 83 до 93 лет (Байдену сейчас 81 год). Например, группа сторонников Байдена, включая сооснователя LinkedIn (заблокирован на территории РФ) Рида Хоффмана, активно использует эти параллели, чтобы привлечь других спонсоров.
27 июня в Атланте состоялись теледебаты между Байденом и Трампом. Согласно экспресс-опросу телекомпании CNN, две трети зрителей, смотревших дебаты, признали победу Трампа. Слабое выступление Байдена, его неспособность четко выразить мысли и говорить внятно вызвали волну критики в СМИ и среди политиков. Некоторые из них считают, что демократам стоит рассмотреть другого кандидата. Однако в штабе действующего президента заявляют, что Байден продолжит бороться за переизбрание.
Нина Лютикова