Кроме того, сторонники Байдена сравнивают его с одним из самых богатых людей мира — Уорреном Баффетом. Они подчеркивают, что генеральный директор Berkshire Hathaway заработал значительную часть своего состояния в возрасте от 83 до 93 лет (Байдену сейчас 81 год). Например, группа сторонников Байдена, включая сооснователя LinkedIn (заблокирован на территории РФ) Рида Хоффмана, активно использует эти параллели, чтобы привлечь других спонсоров.