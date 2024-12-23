Языковой совет Норвегии назвал словом года «экстренный друг»

«Экстренным другом», по словам Элизабет, может стать кто угодно: сосед, друг или знакомый. Главное — быть готовым срочно прийти на помощь, и знать, кто, в случае чего, придет на помощь тебе, уверена Элизабет: ведь без взаимовыручки в современном мире прожить трудно.