Языковой совет Норвегии назвал словом года «экстренный друг»

Друг, как известно, познается в беде — а бед в этом году было немало. Видимо, чем-то похожим руководствовался Языковой совет Норвегии, когда выбрал словом года Språkrådet — «экстренный друг».
Новостью поделилось норвежское издание Romsdals Budstikke. По словам членов совета, слово «экстренный» связано с серьезной ситуацией, а друг — с чем-то теплым и близким, и именно эта дихотомия придает слову такую актуальность.
Само слово, кстати, появилось только прошлой осенью. Тогда жители всей страны получили брошюры от властей с советами, как поступать в кризисной ситуации. Среди прочего, брошюра рекомендовала завести такого антикризисного «экстренного друга».
«Новые слова появляются в языке, чтобы отражать процессы развития общества», — объясняет директор совета Осе Ветос. Он вспоминает, как много новых слов принесла пандемия коронавируса — именно потому, что до этого с подобной ситуацией человечество не сталкивалось.
Цель «слова года», объясняет Осе, заключается в том, чтобы показать богатство норвежского языка и его адаптивность: способность меняться вслед за новыми обстоятельствами.
Слова выбирают не вручную: к примеру, специалисты используют поисковые системы, чтобы вычленять слова, которые стали существенно чаще использоваться в местных и национальных газетах.
Другие кандидаты этого года — пищевая промышленность (tilkaringsindustri), налог на выход (exitskatt), глубоководное бурение (dyphavsgruvedrift) и дрон-дракон (drakedrone).
Элизабет Арсетер, директор Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, выпустившего пресловутую брошюру, высказала признательность за награду.
«Экстренным другом», по словам Элизабет, может стать кто угодно: сосед, друг или знакомый. Главное — быть готовым срочно прийти на помощь, и знать, кто, в случае чего, придет на помощь тебе, уверена Элизабет: ведь без взаимовыручки в современном мире прожить трудно.
Ранее составили большую подборку из всех остальных времен года: от российских до австралийских.