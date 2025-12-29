«Явных признаков прогресса нет»: как западные СМИ отреагировали на переговоры Трампа и Зеленского

Этой ночью в США прошла встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам переговоров политики заявили, что находятся очень близко к завершению конфликта. По их словам, для подписания сделки осталось урегулировать лишь пару вопросов, что произойдет в течение ближайших недель.
Однако у западных СМИ есть сомнения, что такая позитивная оценка ситуации оправдана. Издание The Guardian обращает внимание на несоответствие слов политиков и их поведение. Они отмечают, что вопросы будущей безопасности стран являются фундаментальными и вряд ли будут решены так быстро.
«Несмотря на позитивную риторику, было мало признаков того, что настоящее соглашение будет достигнуто в ближайшее время. Американские официальные лица не встретили Зеленского по прибытии в международный аэропорт Палм-Бич, в отличие от красной ковровой дорожки, по которой Путин прошел под аплодисменты Трампа во время саммита в августе на Аляске», — напоминает The Guardian.
На отсутствие серьезных подвижек указывает и NBC News. Однако в их трактовке событий намного важнее то, что лидеры стран общались на протяжении трех часов. Также выделяют они и акцент Трампа на интересе Путина к завершению конфликта:
«Значительных прорывов нет, но, безусловно, примечательно, что это была почти трехчасовая встреча, которую президент и его команда провели с украинским лидером в Мар-а-Лаго. Неоднократно хваля Путина на протяжении всего рассказа, Трамп намекнул в какой-то момент, что раньше не слышал от Путина такой готовности к прекращению конфликта».
CNBC пишет, что в отрыве от диалога с Путиным воспринимать сегодняшние заявления не стоит:
«Хотя Зеленский заявил журналистам, что мирное предложение из 20 пунктов готово примерно на 90%, неясно, будет ли результат мирных переговоров приемлем для Путина. Главными препятствиями на пути к соглашению с Россией являются районы Донбасса, гарантии безопасности Украины со стороны США и статус крупнейшей в Европе атомной электростанции».
Французские журналисты из 20 minutes настроены более оптимистично. Они ждут скорой развязки конфликта на Украине, но также указывают на отсутствие конкретных шагов к урегулированию:
«Если верить Дональду Трампу, оружие на Украине может вскоре замолчать. С другой стороны, выступая из своей резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где он принимал украинского лидера, Дональд Трамп не стал подробно описывать никаких конкретных шагов. Он только отметил, что в ближайшие недели будет решено, может ли конфликт закончиться».
Bloomberg выделяет готовность Трампа встретится с президентами России и Украины лично: «До сих пор противоборствующие стороны вели переговоры в основном с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером».
Немецкие СМИ в лице Tagesschau обращают внимание на отсутствие уступок американского и украинского политиков в вопросе территорий. Они отмечают также, что Трамп и Зеленский в своих заявлениях после встречи расходились в деталях:
«В деталях они также по-разному оценили текущее состояние переговоров — например, в отношении гарантий безопасности. Зеленский сказал, что эта проблема решена на 100%, а президент США, напротив, сказал, что она решена на 95%».