Ярославский зоопарк сообщил о возвращении кенгуренка Кроша домой

Кенгуренок Крош, первый из трех похищенных животных за последнюю неделю, вернулся домой, сообщили в пресс-службе Ярославского зоопарка и опубликовали видео с ним. На кадрах запечатлены первые моменты после прибытия.
Вечером 3 октября детеныша кенгуру привезли в ветеринарную клинику зоопарка, где он проведет несколько дней. Специалисты осмотрели Кроша, взяли анализы и провели все необходимые манипуляции. Малыш здоров и ему ничего не угрожает, заверили представители зоопарка. Когда кенгуренок восстановится от стресса, его вернут к родителям в вольер. О дате «переезда» сообщат дополнительно.
В зоопарке поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках детеныша, сочувствовал и переживал.
Полицейские обнаружили Кроша в подмосковном Королеве вечером 3 октября. Как пишет «112», злоумышленник успел продать Кроша «частнику».
Кроша похитили неделю назад — в ночь на 27 сентября. Источник местного издания «76.ru» уточнял: похититель сначала повредил кабель, чтобы выключить камеры видеонаблюдения (в зоопарке настаивают, что камеры работали). По словам собеседника, клетка была «закрыта на проволоку», а не на замок.
30 сентября в Жуковском районе Калужской области злоумышленник похитил еще двух кенгурят из парка птиц «Воробьи». Владелец парка Александр Белявский рассказал, что неизвестные пришли ночью, срезали забор, зашли в сарай и похитили детенышей. По обоим делам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК (кража с незаконным проникновением), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.
Один из украденных из парка птиц кенгуру погиб. Второго, по данным Shot, преступник планировал обменять на макаку.
Злоумышленником оказался Иван Некрасов. Как пишет «76.ru», ему 31 год, он из Вологодской области. 2 октября подозреваемого задержали на вокзале в Александрове Владимирской области. Позже были опубликованы кадры кенгуру, которого подозреваемый перевозил в клетчатой сумке.
Некрасову предъявили обвинение в краже. Днем 4 октября Заволжский суд Ярославля отправил его в СИЗО почти на два месяца.
Мужчина уже попал в поле зрения полиции. Четыре года назад он планировал перевозку двухлетнего крокодила Гоши в Сочи, но рептилию у него изъяли, пишет «112». Спустя год Некрасова задержали на автодороге Краснодар — Ейск за то, что он вез с собой кенгуру.