Ярославский зоопарк сообщил о возвращении кенгуренка Кроша домой

Мужчина уже попал в поле зрения полиции. Четыре года назад он планировал перевозку двухлетнего крокодила Гоши в Сочи, но рептилию у него изъяли, пишет «112». Спустя год Некрасова задержали на автодороге Краснодар — Ейск за то, что он вез с собой кенгуру.