Квартиры для приезжих: почему чиновники в регионах раздают жилье, минуя коренных жителей России

«Почему они [экс-мигранты] должны идти впереди, а не те, кто родился здесь, провел всю жизнь и в связи с этим имеет бесспорно приоритетное право на помощь государства. Нужно заботиться о своих, здесь нет ничего постыдного и нет ничего такого, что можно было бы трактовать как умаление прав других, скажем так, лиц из других стран, которые стали россиянами. Мы прекрасно знаем, что там очень много вопросов к тому, кто и как получал российское гражданство, имел ли место фиктивный брак, исполнили ли воинскую обязанность, действительно ли нуждаются, как платят налоги и так далее. И должны быть в приоритете, конечно, наши семьи, которым нужно помогать на своей земле», — сказал эксперт.