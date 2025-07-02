Квартиры для приезжих: почему чиновники в регионах раздают жилье, минуя коренных жителей России

В городе Бологое Тверской области местная цыганская семья получила трехкомнатную квартиру. Такое решение властей вызвало возмущение у жителей городского округа. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно: Тверь».
Уточняется, что семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий в течение семи лет. В начале текущего года она получила трехкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра в новом ЖК.
«Почему одним семьям дают жилье за семь лет, а мы ждем десятилетиями? Хотим, чтобы правила были одинаковыми для всех», — с возмущением пишут местные жители.
Городские власти, реагируя на упреки населения, отметили, что все члены цыганской семьи — уроженцы РФ.
«Многодетная семья, дети рождены в Бологовском муниципальном округе, все трое. Это не переселенцы, это не люди, которые получили гражданство. Родители — уроженцы России, дети — уроженцы России», — отметили в местной администрации.
Напомним, это далеко не первый случай в стране, когда предоставление жилья отдельным категориям жителей вызвало бурю негодования у коренного населения. В начале текущего года квартиру в подмосковных Мытищах получила многодетная семья уроженцев Таджикистана. Последовавшее за этим возмущение местных жителей привлекло внимание СК, который инициировал проверку и установил, что ради получения квартиры Тахмина Самадова подала ложные сведения о доходах мужа, а также указала, что в квартире живут 13 человек, включая родственников, находящихся в Таджикистане. Это позволило семье получить статус малоимущих и право на субсидию.
Аналогичный случай был зафиксирован и в Иркутской области, где квартиры получили несколько семей мигрантов, получивших российское гражданство. Проверка показала незаконность действий чиновников, возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
Вопрос предоставления жилищных сертификатов мигрантам в обход коренного населения неоднократно поднимался на высоком политическом уровне. В частности, лидер фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направлял письмо в Генпрокуратуру с требованием проверить законность выдачи жилья приезжим. Также депутат Александр Якубовский предлагал ввести ценз оседлости для получения жилья от государства.
Вопрос предоставления жилищных сертификатов отдельным категориям в последнее время все чаще вызывает гнев граждан России, которым приходится ждать улучшения жилищных условий в течение 10—20 лет. В дальнейшем данная тенденция может привести к росту напряженности на местах, считают эксперты.
По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, цыган однозначно нельзя приравнивать к мигрантам, поскольку эта этническая группа проживает на территории России на протяжении нескольких столетий.
«Вопрос в другом, многие цыгане сбиваются в общины, проживают компактно, не подчиняются, как правило, законам Российской Федерации. У них вообще очень часто бывает, что до 14 лет у ребенка нет даже свидетельства о рождении, то есть этот ребенок не получает образование. Кроме того, на восприятие людей, конечно, влияют те виды деятельности, которыми занимаются цыганские общины. Самое опасное из них — это противоправные действия, в том числе изготовление запрещенных веществ. Далее в списке идут кражи, мошенничество, иные преступления общеуголовного и экономического характера. Поэтому люди, конечно, недовольны, потому что цыганские поселки становятся анклавами беззакония», — сказал Соловьев.
По этой причине, как отметил юрист, часто возникают конфликты между россиянами, которые проживают на территории какого-то поселения, и жителями цыганских анклавов.
«Мы знаем много таких примеров, когда все это приводило в том числе и к народному гневу. Кроме того, достаточно пренебрежительно относятся цыгане и к правам людей нецыганской национальности. Вот поэтому у людей, конечно, возникает, я считаю, вполне обоснованное возмущение. А почему, собственно говоря, люди, которые живут в анклавах и занимаются противоправной деятельностью, почему они получают субсидии многомиллионные на жилье?» — пояснил спикер.
Напомним, что осенью прошлого года в Челябинской области прошли цыганские погромы, в ходе которых местные жители поджигали дома и автомобили, принадлежавшие цыганам. Причиной народного негодования стало убийство таксистки Елены Сарафановой, в котором подозревали двоих братьев-цыган.
«Между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого фигурант причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки», — уточнило следствие.
В 2018 году произошел погром в Белгородской области, в ходе которого были разгромлены несколько цыганских домов. Причиной тому послужило изнасилование и убийство 9-летней девочки лицом цыганской национальности.
Но в то же самое время, по словам эксперта, это не значит, что нет цыганских семей, которые живут по российским законам.
«И они родились в России, они получили гражданство России по рождению, и они здесь коренные жители. И не суть, что у них цыганская национальность, субсидию не по национальности дают, а по нуждаемости. И здесь очень важно смотреть, насколько соблюдены все требования к тому, кто получает эту субсидию. А вот насколько это все соответствует действительности, правильно ли поданы документы, почему было отдано предпочтение этой семье, а не другой, вот здесь нужно спрашивать с чиновников, которые ответственны за принятие соответствующих решений», — отметил Соловьев.
Когда речь идет о бывших мигрантах, которые получают жилье вне очереди, то, по словам юриста, негодование коренного населения вполне обоснованно.
«Почему они [экс-мигранты] должны идти впереди, а не те, кто родился здесь, провел всю жизнь и в связи с этим имеет бесспорно приоритетное право на помощь государства. Нужно заботиться о своих, здесь нет ничего постыдного и нет ничего такого, что можно было бы трактовать как умаление прав других, скажем так, лиц из других стран, которые стали россиянами. Мы прекрасно знаем, что там очень много вопросов к тому, кто и как получал российское гражданство, имел ли место фиктивный брак, исполнили ли воинскую обязанность, действительно ли нуждаются, как платят налоги и так далее. И должны быть в приоритете, конечно, наши семьи, которым нужно помогать на своей земле», — сказал эксперт.
Если же чиновники выдают жилищные сертификаты с нарушениями, то их следует привлекать к ответственности, считает Соловьев. По его словам, необходимые положения для этого в российском законодательстве есть.
«У нас есть статья “Злоупотребления должностными полномочиями”. Если это было сделано за вознаграждение, это дача и получение взятки, есть целый перечень преступлений коррупционной направленности, целый перечень преступлений, которые совершаются на государственной службе: и халатность, и злоупотребление полномочиями, пожалуйста, было бы желание. У нас все есть в Уголовном кодексе. Нужно увольнять таких чиновников в связи с утратой доверия как минимум. Такие возможности есть, никаких проблем в этом нет», — заключил он.