Ярлык «бойфренда»: почему зумеры боятся любовных отношений

В современном мире можно заменить тенденцию, при которой любой ярлык, даже отдаленно намекающий на обязательства и отношения, вызывает у зумеров раздражение.
Хелен Коффи, один из авторов издания Independent, рассказала, что десять лет назад сделать отношения официальными не стоило большого труда, а сейчас назвать своего любимого человека «парнем» или «девушкой» при других людях приравнивается к предложению руки и сердца.
По словам коуча по свиданиям и отношениям Кэйт Мэнсфилд, миллениалы часто придерживаются более традиционных взглядов на отношения и хотят четко определить их статус, возможно, потому, что они выросли с более традиционными взглядами на свидания. В это же время представители поколения Z не решаются использовать ярлыки, считая их серьезным обязательством.
Конечно, для любого человека естественно испытывать тревогу в отношениях, но боязнь обязательств — это нечто иное, когда страх становится иррациональным и всепоглощающим. Можно сказать, что у многих представителей поколения Z избегающий тип привязанности. Это та неосознанная боязнь вступать в романтическую связь и желание поскорее выйти из нее.
У некоторых этот страх может быть связан с тем, что они были свидетелями развода родителей, и это сделало их осторожными. Другие могут испытывать проблемы с обязательствами как часть более серьезной проблемы, связанной с психическим здоровьем или отсутствием эмоционального благополучия: «Люди, пережившие травму в прошлом, часто ставят на первое место заботу о себе, карьеру, хобби и путешествия, а не традиционные сроки выполнения обязательств», — добавляют специалисты.
Последняя тенденция — превращение «парня» или «девушки» из незначительного описания в эмоционально значимый статус — развилась в соответствии с понятием «ситуативных отношений». Это становится все более распространенным термином для описания отношений, статус которых неясен.
Ситуативные отношения более свободные и расслабленные, чем официальные. Проблемы могут возникнуть, когда нежелание признавать наличие отношений используется как своего рода оправдание — способ избежать наказания за какой-либо свой поступок.
Если нет ярлыка отношений, человек может со спокойной душой оправдать свои действия: «Ну, я не плохой человек, я не изменял, потому что у меня нет отношений». Поэтому некоторые люди в парах не говорят «моя девушка» или «мой парень».
По словам специалистов, боязнь отношений также может быть отражением «синдрома Питера Пэна», когда люди старше 20−30 лет стараются не взрослеть как можно дольше. Исследования показали, что зумеры создают семьи и заводят детей позже, чем это делали их родители.
Многие взрослые, похоже, не решаются брать на себя ответственность, которая приходит с серьезными отношениями и семейной жизнью, потому что ценят свободу и индивидуальность больше, чем традиционные семейные ценности..
Отчасти это связано с обстоятельствами: из-за повсеместной нестабильности на рынке труда и недоступности жилья для многих молодых людей концепция «остепениться» кажется совершенно недостижимой. В то же время, по мере того как женщины получают больше прав и возможностей, некоторым мужчинам приходится бороться за понимание своей роли в современном обществе, в котором нет гарантии, что они будут основным кормильцем в отношениях.
Если кажется, что нет никаких шансов построить крепкую семью, возникает искушение перестать стремиться к этому, продолжать избегать ответственности и жить настоящим. Однако, по словам экспертов, чем дольше люди откладывают серьезные отношения, тем сложнее им отказаться от свободы.
Но если ярлыки «парень», «девушка» и «отношения» вызывают тревогу, стоит ли от них отказаться? По мнению экспертов, все зависит от индивидуальных потребностей человека.
Некоторым людям комфортно с границами, и они чувствуют себя неуверенно без четкого определения. Другие будут ощущать себя ограниченными или загнанными в угол из-за повешенных ярлыков. Самое важное — понять, что вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно, и открыто сообщить об этом своего партнеру.
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