Ярлык «бойфренда»: почему зумеры боятся любовных отношений

У некоторых этот страх может быть связан с тем, что они были свидетелями развода родителей, и это сделало их осторожными. Другие могут испытывать проблемы с обязательствами как часть более серьезной проблемы, связанной с психическим здоровьем или отсутствием эмоционального благополучия: «Люди, пережившие травму в прошлом, часто ставят на первое место заботу о себе, карьеру, хобби и путешествия, а не традиционные сроки выполнения обязательств», — добавляют специалисты.