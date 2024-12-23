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Яркие «зимние» птицы осваиваются в Петербурге

Ещё одна примета зимы: в Петербурге заметили щеглов — это один из самых ярких видов пернатых.

Источник: Фонтанка.ру

Об этом рассказывает 23 декабря биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

Самец и самка внешне не отличаются. В окраске щегла сочетаются красный, белый, чёрный, жёлтый и каштановый цвета. На голове — яркая красная маска. А за чёрную шапочку он получил своё видовое название — черноголовый щегол.

«Щеглы в наших краях живут круглогодично. Но замечаем мы их чаще зимой, когда эти красавцы сбиваются в стайки и наведываются в парки, скверы, пустыри в поисках своего излюбленного лакомства — семян репейника. Поскольку щеглы в основном питаются семенами растений, в зимнее время они с удовольствием отведают на кормушках семечки подсолнечника», — пишет Павел Глазков.