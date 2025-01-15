Яркие индикаторы: как понять, что вы себя обесцениваете, и перестать это делать

— Когда вы сравниваете себя с другими, то не видите весь путь человека. Сколько раз у него не получалось, с чем он в реальности сталкивался и какие на самом деле получил результаты. Мы видим только ту часть, которую нам демонстрируют. Также сравнивая себя с авторитетными для нас людьми, мы игнорируем тот факт, что человек мог начать на несколько лет раньше нас, а мы соотносим свой результат здесь и сейчас с его результатом в совсем другой точке пути, — отметила Бойко.