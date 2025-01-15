Яркие индикаторы: как понять, что вы себя обесцениваете, и перестать это делать

Как понять, что вы себя обесцениваете
По мнению специалиста, самый простой способ понять, что вы себя обесцениваете, — это проверить свою речь и мысли на такие яркие индикаторы:
- «можно было и получше»;
- «мне просто повезло»;
- «как-то само получилось»;
- «да что тут такого особенного, это многие умеют».
— Вы снижаете значимость и важность чего-либо. Это рабочий защитный механизм, который и правда помогает: пережить утрату, легче принять неудачу или пойти и рискнуть сделать что-то новое и страшное. Но в повседневной жизни обесценивание, особенно направленное на себя, имеет обратную сторону: вызывает чувство недостаточности и тормозит личностный рост, — рассказала психолог.
— Когда вы сравниваете себя с другими, то не видите весь путь человека. Сколько раз у него не получалось, с чем он в реальности сталкивался и какие на самом деле получил результаты. Мы видим только ту часть, которую нам демонстрируют. Также сравнивая себя с авторитетными для нас людьми, мы игнорируем тот факт, что человек мог начать на несколько лет раньше нас, а мы соотносим свой результат здесь и сейчас с его результатом в совсем другой точке пути, — отметила Бойко.
Человек «примеряет» себя к какому-то «идеальному» результату, и там, где он не соответствует этой придуманной картинке, считает себя недостаточно опытным, стройным, уверенными,
Кроме того, некоторые люди, достигнув какого-то результата, начинают воспринимать его как свой «привычный уровень» и вновь таким способом обесценивают себя.
— Человек выполнил план и теперь следующий результат меряет уже от этой точки, как будто всегда так было и поддержание этого нового уровня не требует усилий. Поэтому появляются завышенные требования к себе, неоправданные ожидания и разочарование, — объяснила собеседник «ВМ».
В чем «выгода» обесценивания
По мнению психолога, многие часто обесценивают себя, потому что так «будто бы безопаснее»: не нужно принимать сложные решения и брать на себя ответственность за свою жизнь.
— Они обесценивают свои личные качества, компетенции и опыт, потому что это прекрасное оправдание, чтобы не идти в новое, ведь «все равно не получится». Это возможность оставаться в тени, плыть по течению и соглашаться с чужой волей, что кажется проще, чем столкновение с реальностью, где есть много сложных чувств, которые придется выдерживать. А также сложных решений, которые нужно принимать, например, если вы будете публичным, лидером или просто получите повышение, — пояснила эксперт.
Но у этой мнимой безопасности есть своя цена: нереализованные способности, нераскрытый потенциал и сожаления о прожитой не своей жизни, предупредила Бойко.
Как справиться с обесцениванием
Чтобы справиться с обесцениваем себя, нужно создать «журнал своих успехов» и вспоминать свои достижения в моменты, когда вы в себе сомневаетесь, посоветовала специалист:
— Заведите журнал успехов и выпишите в него все свои достижения, свои сильные стороны и качества, которыми вы гордитесь. Опирайтесь только на свои ощущения, что вы сами считаете достижением: от приготовления ароматного кофе до навыка переговоров или квартиры в любимом районе. Держите его под рукой, чтобы заглядывать, когда чувствуете подавленность или сомнения в себе.
Кроме того, психолог порекомендовала определить свое «достаточно хорошо».
— В реальной жизни лучше делать на троечку, чем никак. В важных сферах определите свои конкретные измеримые критерии, по которым вы будете понимать, что справляетесь. Пусть и неидеально, но достаточно хорошо по своим меркам.
Также разрешите себе ошибаться, добавила эксперт. Сместите фокус с самого факта ошибки на возможности.
— Вы живой человек и ошибаться — это нормально. Учитесь смотреть на ошибки как на одну из множества попыток, извлекайте из нее опыт, что можно сделать по-другому, чтобы получить другой результат, — заключила собеседница «ВМ».