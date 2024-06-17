Японский фотограф делает яркие кадры городских улиц

Газета The Guardian, опубликовавшая подборку снимков Ногучи, пишет, что каждый его кадр будто бы сделан интуитивно, но вместе с этим выражает долгое предвкушение и связь с героями снимков. Обычно Ногучи публикует работы в формате фотоэссе: иногда он заранее планирует серии, а иногда находит сходства между уже готовыми кадрами.