Японский фотограф делает яркие кадры городских улиц

Шин Ногучи — уличный фотограф, живущий в Камакуре, японском городе в 70 км от Токио. В своих работах он запечатлевает необычные и яркие сцены повседневной жизни японских городов. Снимки фотографа всегда густо наполнены цветом — он стремится сохранить яркость впечатлений, которое произвел на него момент.
Газета The Guardian, опубликовавшая подборку снимков Ногучи, пишет, что каждый его кадр будто бы сделан интуитивно, но вместе с этим выражает долгое предвкушение и связь с героями снимков. Обычно Ногучи публикует работы в формате фотоэссе: иногда он заранее планирует серии, а иногда находит сходства между уже готовыми кадрами.
Я никогда не считал свои фотографии искусством — я просто стараюсь запечатлеть красоту моментов, которые мне посчастливилось увидеть. Впрочем, если зритель все-таки сочтет эти кадры искусством, мне будет очень приятно.
Еще одна серия необычных городских фотографий — плавучие сады в пригородах Мехико.
Георгий Мазуркевич