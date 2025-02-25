Яркая радость. Ученые назвали фрукт, на 20% снижающий риск депрессии

Новое исследование, опубликованное в Microbiome, показало, что употребление одного апельсина в день помогает снизить риск депрессии. Ученые связали это с тем, что цитрусовые стимулируют рост Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii) — бактерий, которые есть в кишечнике человека. Их большое преимущество в том, что они непосредственно влияют на выработку нейротрансмиттеров: серотонина и дофамина, известных как гормоны радости. Кроме того, сегодня все чаще и больше говорят о плотной связи между кишечником и мозгом.
В работе изучили данные 10 000 женщин, они каждые два года в течение длительного периода времени давали информацию о своем образе жизни, диете, лекарствах, которые они принимают.
Теперь специалисты отмечают, что такое открытие может стать частью профилактических мероприятий. При этом требуются дополнительные исследования.
Вообще, не секрет, что цитрусовые как источник витамина C полезны не только с точки зрения повышения иммунитета. Он участвует в метаболизме, способствует синтезу нейромедиаторов — норадреналина и серотонина, помогает предупредить склеивание тромбоцитов и отличается антиоксидантными свойствами, рассказала aif.ru врач-иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина.
Цитрусовые, в частности апельсины, богаты витаминами и микроэлементами. И их важное достоинство — не слишком высокий гликемический индекс, он равен всего лишь 35, рассказала aif.ru врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина. Так что и при диабете его вполне можно использовать. Но в разумных пределах. В сутки допускается не более 300 граммов плодов. А еще лучше — ограничиться одним.
Эксперты отмечают, что в апельсине сахара немало, по разным данным, от 10 до 17 граммов на фрукт. И калорийность около 80 ккал. То есть тем, кто следит за фигурой, стоит этот момент учитывать. При этом в плодах содержатся разные виды сахаров, которые насыщают организм энергией и не дают резких скачков сахара крови.