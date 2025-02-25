Яркая радость. Ученые назвали фрукт, на 20% снижающий риск депрессии

Новое исследование, опубликованное в Microbiome, показало, что употребление одного апельсина в день помогает снизить риск депрессии. Ученые связали это с тем, что цитрусовые стимулируют рост Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii) — бактерий, которые есть в кишечнике человека. Их большое преимущество в том, что они непосредственно влияют на выработку нейротрансмиттеров: серотонина и дофамина, известных как гормоны радости. Кроме того, сегодня все чаще и больше говорят о плотной связи между кишечником и мозгом.