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Яркая радость. Ученые назвали фрукт, на 20% снижающий риск депрессии

Новое исследование показало, что употребление одного из цитрусовых плодов хотя бы раз в день помогает снизить риск развития депрессии на 20%.

Источник: Unsplash.com/CC 0

Новое исследование, опубликованное в Microbiome, показало, что употребление одного апельсина в день помогает снизить риск депрессии. Ученые связали это с тем, что цитрусовые стимулируют рост Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii) — бактерий, которые есть в кишечнике человека. Их большое преимущество в том, что они непосредственно влияют на выработку нейротрансмиттеров: серотонина и дофамина, известных как гормоны радости. Кроме того, сегодня все чаще и больше говорят о плотной связи между кишечником и мозгом.

В работе изучили данные 10 000 женщин, они каждые два года в течение длительного периода времени давали информацию о своем образе жизни, диете, лекарствах, которые они принимают.

Апельсины показали максимальный эффект в сравнении с другими фруктами.

Теперь специалисты отмечают, что такое открытие может стать частью профилактических мероприятий. При этом требуются дополнительные исследования.

Вообще, не секрет, что цитрусовые как источник витамина C полезны не только с точки зрения повышения иммунитета. Он участвует в метаболизме, способствует синтезу нейромедиаторов — норадреналина и серотонина, помогает предупредить склеивание тромбоцитов и отличается антиоксидантными свойствами, рассказала aif.ru врач-иммунолог-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Евгения Паршина.

Цитрусовые, в частности апельсины, богаты витаминами и микроэлементами. И их важное достоинство — не слишком высокий гликемический индекс, он равен всего лишь 35, рассказала aif.ru врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина. Так что и при диабете его вполне можно использовать. Но в разумных пределах. В сутки допускается не более 300 граммов плодов. А еще лучше — ограничиться одним.

Эксперты отмечают, что в апельсине сахара немало, по разным данным, от 10 до 17 граммов на фрукт. И калорийность около 80 ккал. То есть тем, кто следит за фигурой, стоит этот момент учитывать. При этом в плодах содержатся разные виды сахаров, которые насыщают организм энергией и не дают резких скачков сахара крови.