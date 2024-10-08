Ярчайшая комета 2024 года пролетит над Россией в октябре: когда и где смотреть

С 13 по 19 октября комета будет постепенно терять яркость и подниматься выше над горизонтом. После 20 октября разглядеть ее удастся только в бинокли и телескопы. При этом до конца месяца хвост C/2023 A3 будет постепенно расти. В течение следующих 20 лет комета продолжит двигаться к краю солнечной системы пока не покинет ее совсем.