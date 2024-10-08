Ярчайшая комета 2024 года пролетит над Россией в октябре: когда и где смотреть

Комета C/2023 A3 в октябре 2024 года — что в ней особенного
Комета была открыта китайскими астрономами в январе 2023 года. Она попала в объектив телескопа обсерватории Цзыцзиншань (в переводе с китайского «Пурпурная гора»). В феврале того же года ее зафиксировал и телескоп ATLAS, расположенный в Южной Африке. Небесное тело получило название C/2023 A3 Цзыцзиншань-ATLAS в честь двух обсерваторий, которые провели первые наблюдения.
Особенной C/2023 A3 делает сразу несколько факторов. Во-первых, комета движется по слабо-гиперболической орбите. Это значит, что на один оборот вокруг Солнца она тратит более 80 тыс. лет. Поэтому шанс увидеть это небесное тело с Земли выпадает всего раз в жизни.
Во-вторых, Цзыцзиншань-ATLAS, вероятно, станет одной из самых ярких комет за последние десятилетия. Предполагается, что она может превзойти даже C/2020 F3 (NEOWISE), которая взбудоражила исследователей и поклонников наблюдений за ночным небом четыре года назад. В ясную погоду небесное тело можно будет увидеть даже невооруженным глазом.
Появление C/2023 A3 станет большим событием для жителей Северного полушария, ведь в последний раз настолько яркое небесное тело можно было наблюдать в северных широтах в 1997 году, когда над Землей пролетала комета Хейла-Боппа.
В-третьих, у Цзыцзиншань-ATLAS будет сразу несколько длинных и красочных хвостов. Ученые выделяют на снимках кометы три типа хвостов: основной пылевой — отчетливый белый след, состоящий из мелких частиц пыли, газовый — светящийся голубой хвост, направленный в противоположную от Солнца сторону, и вторичный пылевой, который отклоняется от основного на 45 градусов из-за солнечного ветра. Вместе они образуют зрелищную композицию на ночном небе.
Когда можно увидеть комету C/2023 A3 в октябре 2024 года
27 сентября C/2023 A3 прошла перигелий — приблизилась на максимально возможное расстояние к Солнцу. Теперь она на огромной скорости движется в сторону Земли. В Северном полушарии наблюдать за ней можно уже с 6 октября. Однако пика яркости комета достигнет 12 октября. В этот день расстояние между нашей планетой и небесным телом будет минимальным — около 70 млн км.
Астрономы отмечают, что лучшее время для наблюдения за кометой — после 18:30 по местному времени. Смотреть нужно на западную часть горизонта между Венерой и звездой Арктур.
С 13 по 19 октября комета будет постепенно терять яркость и подниматься выше над горизонтом. После 20 октября разглядеть ее удастся только в бинокли и телескопы. При этом до конца месяца хвост C/2023 A3 будет постепенно расти. В течение следующих 20 лет комета продолжит двигаться к краю солнечной системы пока не покинет ее совсем.
Как наблюдать за кометой C/2023 A3 в октябре 2024 года
Для комфортного наблюдения за кометой C/2023 A3 необходимо соблюсти несколько условий. В первую очередь следует выбрать подходящее место — с него должен без проблем просматриваться западный горизонт. Важно, чтобы в зоне видимости не было зданий, деревьев и холмов, которые могут загородить небесное тело.
Для любования яркими хвостами кометы нужна ясная погода. Дымка, смог, туман и городская засветка могут помешать наблюдениям.
Ожидается, что Цзыцзиньшань-ATLAS будет видна на небе невооруженным глазом. Однако, отмечают астрономы, кометы крайне непредсказуемы и могут резко изменить свою яркость. Поэтому рекомендуется взять с собой хотя бы небольшой бинокль или любительский телескоп.
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