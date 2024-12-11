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Японца арестовали за увлечение странным хобби

Он проник на чужую территорию.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Wesley Tingey/Unsplash

Полиция префектуры Фукуока, Япония, арестовала 37-летнего Юту Сугавару по подозрению в незаконном проникновении на чужую территорию. Как сообщает Oddity Central, на допросе мужчина признался, что он незаконного вторгался в частные владения более тысячи раз, и никто из его жертв не подозревал об этом.

Сугавара был задержан во время последней попытки проникновения на частную территорию супружеской пары. Хозяину удалось догнать, повалить на землю и обездвижить преступника, пока женщина вызывала полицию.

Помимо прочего, полиция получила информацию о том, что вторжение на чужую территорию является хобби для Сугавары, от которого он получает удовольствие. «От нервного напряжения из-за того, что меня могут увидеть, у меня потеют ладони, и это помогает мне снять стресс», — сказал он и добавил, что никогда не заходил в дома.

В настоящее время полиция продолжает расследование.

Ранее в Великобритании арестовали мужчину, который незаконно проникал в дома соседей, чтобы сделать уборку.