Японца арестовали за увлечение странным хобби

Помимо прочего, полиция получила информацию о том, что вторжение на чужую территорию является хобби для Сугавары, от которого он получает удовольствие. «От нервного напряжения из-за того, что меня могут увидеть, у меня потеют ладони, и это помогает мне снять стресс», — сказал он и добавил, что никогда не заходил в дома.