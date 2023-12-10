Японский зеленый чай оказался полезен для пожилых людей с деменцией

Матча — популярный напиток в Японии и других странах. Он содержит теанин, который, как предполагается, положительно влияют на кратковременную память и сон.

Исследователи под руководством провели двойное плацебо-контролируемое сравнительное клиническое исследование. В нем участвовали 99 человек в возрасте от 60 до 84 лет, у которых наблюдались когнитивные нарушения, связанные с деменцией.

Участники были случайным образом распределены на получение либо 2 граммов матча в день (49 человек), либо капсул плацебо, наполненных цветным кукурузным крахмалом (50 человек), в течение 12 месяцев.

Ученые оценивали мыслительные функции участников и качество сна с помощью различных тестов и анкет. Они также взяли образцы крови участников и провели визуализацию мозга.

Результаты показали, что получавшая чайный порошок группа улучшила остроту общения, то есть способность воспринимать эмоции на основе выражения лица, по сравнению с группой, которая употребляла плацебо.

Группа, принимавшая матча, также продемонстрировала тенденцию к улучшению непрерывной производительности, которая является показателем того, насколько хорошо человек может сохранять концентрацию внимания.

Кроме того, у участников, которые пили матча, улучшилось качество сна по сравнению с группой плацебо. Тесты показали небольшое улучшение общего когнитивного состояния среди тех, кто употреблял чай.

Исследователи пришли к выводу, что потребление матча положительно влияет на восприятие эмоций и внимание, а также качество сна у пожилых людей с когнитивными нарушениями.