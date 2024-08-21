Японский спутник-инспектор запечатлел удивительные кадры. Видео

Известно, что ADRAS-J изучал 11-метровую ступень с февраля 2024 года. Огромный кусок мусора находится в космосе 15 лет. И только сейчас его удалось запечатлеть с расстояния 50 метров. На снимках не было выявлено существенных повреждений объекта. Это означает, что миссия может продолжаться по плану.