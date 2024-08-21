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Японский спутник-инспектор запечатлел удивительные кадры. Видео

Японский спутник сфотографировал со всех сторон первую ступень ракеты, вращающуюся по орбите вокруг Земли.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

Космический мусор — это не только мелкие обломки спутников и ракет, но еще и целые и порой гигантские летательные аппараты. Все они представляют серьезную опасность для действующих спутников и Международной космической станции из-за высокой скорости движения (около 7−8 километров в секунду).

Спутник миссии ADRAS-J японской компании Astroscale сделал обзорные снимки космического мусора. Об этом пишет Space.com.

Известно, что ADRAS-J изучал 11-метровую ступень с февраля 2024 года. Огромный кусок мусора находится в космосе 15 лет. И только сейчас его удалось запечатлеть с расстояния 50 метров. На снимках не было выявлено существенных повреждений объекта. Это означает, что миссия может продолжаться по плану.

Еще в апреле Японское агентство аэрокосмических исследований выбрало Astroscale для последующей миссии, в ходе которой будет предпринята попытка убрать старую ступень ракеты с орбиты с помощью роботизированной руки.

Ранее стало известно, сколько спутников находится сейчас на земной орбите.