Японский модуль SLIM не вышел на связь после очередной ночи на Луне

Напомним, в этом году к Луне также были отправлены два частных американских аппарата. Модуль Peregrine («Сапсан») компании Astrobotic Technology не смог достичь спутника и сгорел в земной атмосфере, а модуль IM-1 Odysseus («Одиссей») компании Intuitive Machines совершил жесткую посадку в районе Южного полюса Луны. Этот аппарат проработал около недели и смог собрать научные данные, но, как и предполагалось, не пережил первую ночь на Луне.