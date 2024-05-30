Японский модуль SLIM не вышел на связь после очередной ночи на Луне

Посадочный модуль SLIM Японского космического агентства (JAXA) не вышел на связь с Землей после четвертой по счету ночи на Луне. Как сообщили в JAXA, попытки получить сигнал от аппарата, предпринятые 24, 25 и 27 мая не увенчались успехом.
SLIM коснулся лунной поверхности 19 января — так Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, которой удалось в целости посадить свой космический аппарат на Луну.
Однако после посадки солнечные батареи модуля не начали вырабатывать энергию. В JAXA предположили, что в последний момент аппарат перевернулся, поэтому лучи Солнца не попадают на его батареи. 24 января эту версию подтвердила фотография SLIM, сделанная камерой сферического лунохода LEV-2, который был сброшен на Луну перед самой посадкой вместе с более крупным луноходом LEV-1. Причиной неудачи стало разрушение сопла одного из двигателей SLIM.
Хотя Солнце лишь едва освещает батареи модуля перед самым закатом, японский аппарат трижды подавал признаки жизни после двухнедельных лунных ночей, во время которых температура на поверхности спутника Земли может опускаться до −170 °C. При этом аппарат вообще не был рассчитан на столь экстремальные условия.
В JAXA намерены попытаться наладить связь со SLIM после пятой ночи на Луне, но, скорее всего, аппарат окончательно вышел из строя.
Напомним, в этом году к Луне также были отправлены два частных американских аппарата. Модуль Peregrine («Сапсан») компании Astrobotic Technology не смог достичь спутника и сгорел в земной атмосфере, а модуль IM-1 Odysseus («Одиссей») компании Intuitive Machines совершил жесткую посадку в районе Южного полюса Луны. Этот аппарат проработал около недели и смог собрать научные данные, но, как и предполагалось, не пережил первую ночь на Луне.