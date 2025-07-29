Японский милитаризм: кто разрешил Токио развернуть ракеты против РФ

Япония планирует развернуть противокорабельные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 1 000 километров. Считается, что такое вооружение способно уничтожать не только корабли, но и военные объекты. По данным информационного агентства Kyodo, появятся они на базе в городе Кумамото на юго-западном острове Кюсю. Военный эксперт Александр Матюшин считает, что на данный момент угрозы для России нет, но она будет тогда, когда ракеты будет модернизированы и смогут лететь на 1 500 километров. При этом официально, ракеты размещаются для сдерживания Китай.