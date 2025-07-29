Японский милитаризм: кто разрешил Токио развернуть ракеты против РФ

Япония планирует развернуть противокорабельные ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 1 000 километров. Считается, что такое вооружение способно уничтожать не только корабли, но и военные объекты. По данным информационного агентства Kyodo, появятся они на базе в городе Кумамото на юго-западном острове Кюсю. Военный эксперт Александр Матюшин считает, что на данный момент угрозы для России нет, но она будет тогда, когда ракеты будет модернизированы и смогут лететь на 1 500 километров. При этом официально, ракеты размещаются для сдерживания Китай.
— Ещё 15 лет назад Япония назвала Китай своим главным врагом, поэтому, что Токио пошло на такие шаги ничего удивительного, но необходимо обратить внимание на ракеты, которые будут размещены. Они достанут только до восточного побережья Поднебесной, — рассказал Матюшин.
По словам эксперта, Япония тесно связаны с США, что может говорить о реальных заказчиках развертывания ракет.
— Президент США Дональд Трамп обозначил, что Китай — главный противник. Стоит напомнить его торговую войну. Возможно, что сейчас Вашингтон дал добро Токио и пообещал что-то взамен, — предположил собеседник ВФокусе Mail.
Эксперт также призвал не забывать про Северную Корею, до которой японские ракеты также достают.
— Пхеньян четко обозначил свою позицию. Товарищ Ким занял сторону антиглобалистов и отправил свои войска на помощь России, что было в рамках ранее заключенного договора, — напомнил Матюшин.
Вместе с этим встает вопрос и о защите. Для отражения возможной атаки понадобится система ПВО, опробованная в реальных боевых действиях.
— Японцы ответили на вопросы тех, кто просил перебросить ПВО с Дальнего Востока ближе к зоне СВО, — заключил Матюшин.