Японский «кошачий остров» страдает от демографического кризиса

Аосима — самый известный из 11 «кошачьих островов» Японии. Несмотря на то, что там нет магазинов, отелей и ресторанов, это место все равно является обязательным местом для посещения множества туристов.
Как только люди сходят с парома, их встречает хвостатая делегация. Но дни Аосимы как туристического направления, привлекающего любителей кошек, сочтены. Дело в том, что десять лет назад на острове было почти 200 этих животных, а сейчас осталось только около 80. По крайней мере, так считает местная жительница Наоко Камимото.
Всем хвостатым поселенцам около семи лет, и треть из них борются с болезнями, в том числе со слепотой и респираторными заболеваниями, вызванными десятилетиями близкородственных браков.
«Я сразу понимаю, если кошка пропадает. Если она не появляется в течение недели, мы предполагаем, что она ушла умирать, и пытаемся найти ее тело», — сказала Камимото изданию The Guardian, добавив, что место захоронения животных останется охраняемым секретом.
Однако сокращение популяции кошек связано не только с течением времени. Аосима стала жертвой демографического кризиса, от которого страдают тысячи сельских и островных общин по всей Японии. После Второй мировой войны здесь проживало почти 900 человек, а к началу 2017 их стало всего 17.
Сегодня же на острове проживают всего четверо: Наоко и ее муж Хидэнори, а также еще одна пара, которая предпочитает оставаться инкогнито.
В 2018 году местные власти провели кастрацию и стерилизацию всех кошек на острове. По словам Киити Такино, члена Общества защиты кошек Аосимы, которая следит за благополучием животных, несмотря на то, что один из жителей выступил против программы и спрятал несколько кошек, с тех пор котята так и не рождались.
Фумико Оно, профессор факультета ветеринарии в Университете науки Окаямы, говорит, что альтернативы программе стерилизации не было. «Учитывая старение и сокращение численности населения острова, кастрация и стерилизация кошек были лучшим выбором», — говорит она.
Хотя у Камимото хорошее здоровье, по словам Наоко, она вряд ли проведет остаток жизни на Аосиме, где нет медицинских учреждений. Если в ближайшем будущем людей на острове не останется, а кошки продолжат существовать, их заберут к себе волонтеры, а некоторых придется отправить в приют. И единственное, что остается, — заботиться о хвостатых до самого конца.
Но даже, если островитяне продолжат ухаживать за кошками, их популяция сократится по мере старения животных. Кроме того, заботиться о четырехлапых может стать особенно сложно, поэтому необходимо принять дополнительные меры, например, найти хвостатым хозяев.
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