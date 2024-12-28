Японский «кошачий остров» страдает от демографического кризиса

Как только люди сходят с парома, их встречает хвостатая делегация. Но дни Аосимы как туристического направления, привлекающего любителей кошек, сочтены. Дело в том, что десять лет назад на острове было почти 200 этих животных, а сейчас осталось только около 80. По крайней мере, так считает местная жительница Наоко Камимото.