Японские заведения будут брать с туристов больше денег, чем с местных

Япония побила свой рекорд по количеству туристов: за первую половину 2024 года в страну приехало 17,78 миллионов человек. Больше всего туристов приезжает из Южной Кореи, Китая, Тайваня и США.
Обычно туристы сами по себе источник дохода, но магазины и рестораны в Японии сейчас в непростом положении — как объясняет The Guardian, дело в слабой йене и низком спросе на услуги среди местных.
Чтобы повысить доходы, японские предприниматели хотят ввести двойные цены — одни для местных, другие для туристов. Точнее, для гостей страны цена останется прежними, а аот для местных они упадут — так объясняет идею глава Туристической организации Хоккайдо, сообщив, что запустит экспериментальный проект в самой северной префектуре страны этой осенью.
А вот мэр Химедзи на западе Японии, где расположен знаменитый замок 17 века, наоборот, думает поднять цены на билеты для туристов сразу в 4 раза, поскольку не видит других способов справиться с ажиотажным спросом. Сейчас входной билет стоит 6,5 долларов. Мэр города предлагает снизить цену для жителей до 5 долларов, а для туристов поднять ее до 30.
Дело не в том, что мэр очень хочет заработать: слишком большой поток людей наносит памятнику архитектуры ущерб. В 2023 году замок посетило полтора миллиона человек.
Огромный поток туристов приносит сверхдоходы в казну: газета Nikkei сообщила, что туризм за последние 10 лет стал второй по доходности отраслью в стране после автомобилестроения.
Во многих местах в Японии (вроде горячих источников) уже работает система скидок для местных жителей, но она распространяется именно на людей, проживающих в данном муниципалитете.
А вот идея делить людей на граждан страны и иностранцев многим кажется не слишком честной. Впрочем, сторонников у нее все-таки, кажется, больше: компания Loyalty Marketing провела опрос среди 1200 японцев, и 60% поддержали идею двойных цен.
Одно заведение уже ввело эту практику: ресторан морской кухни Таматебако, открывшийся в Токио в этом апреле, берет за шведский стол 42,24 доллара с местных и 49,30 с туристов. Наценка небольшая, и ресторан объясняет ее тем, что иностранцам требуется обслуживание на английском языке.
Рост цен — не единственный метод, которым Япония борется с засильем туристов. Одна деревня просто заслонила вид на гору Фудзи огромным забором, чтобы к ним перестали приезжать любители красивых снимков. Впрочем, уже через пару дней туристы проделали в заборе дырки.
Георгий Мазуркевич