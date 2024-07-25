Японские заведения будут брать с туристов больше денег, чем с местных

А вот мэр Химедзи на западе Японии, где расположен знаменитый замок 17 века, наоборот, думает поднять цены на билеты для туристов сразу в 4 раза, поскольку не видит других способов справиться с ажиотажным спросом. Сейчас входной билет стоит 6,5 долларов. Мэр города предлагает снизить цену для жителей до 5 долларов, а для туристов поднять ее до 30.