Японские ученые нашли перспективное средство для борьбы с облысением

Исследователи из Национального университета Иокогамы, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, обнаружили, что росту волос из человеческих волосяных фолликулов хорошо способствует гормон окситоцин. Однако большой размер молекул окситоцина препятствует впитыванию гормона в кожу, а кроме того, он слишком быстро разлагается в организме. По этим причинам использовать для борьбы с алопецией кремы или мази с окситоцином практически бессмысленно.