Японские ученые нашли перспективное средство для борьбы с облысением

В поисках новых эффективных и безопасных способов стимулировать восстановление волос, выпавших в результате алопеции (патологического облысения), японские ученые обратили внимание на коричную кислоту — нетоксичное биологически активное вещество, содержащееся в некоторых растениях, включая корицу.
Исследователи из Национального университета Иокогамы, статья которых опубликована в журнале Scientific Reports, обнаружили, что росту волос из человеческих волосяных фолликулов хорошо способствует гормон окситоцин. Однако большой размер молекул окситоцина препятствует впитыванию гормона в кожу, а кроме того, он слишком быстро разлагается в организме. По этим причинам использовать для борьбы с алопецией кремы или мази с окситоцином практически бессмысленно.
В то же время, как установили ученые, способностью активизировать рецепторы окситоцина в клетках кожи обладает коричная кислота — в теории такое воздействие должно усиливать рост волос. Исследователи провели лабораторные эксперименты, вырастив «в пробирке» волосяные фолликулы и подвергая их воздействию коричной кислоты в разных концентрациях. Результаты подтвердили эффективность этого вещества.
Теперь ученые планируют провести опыты на мышах с искусственно вызванным облысением, чтобы определить, сможет ли мазь с коричной кислотой, нанесенная на кожу, заставить облысевшие участки покрыться шерстью.