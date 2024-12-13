Японские ученые начали вводить людям препарат для роста новых зубов

Люди с отсутствующими зубами смогут вырастить новые, утверждают японские стоматологи. Они тестируют новаторский препарат, который призван стать альтернативой зубным протезам и имплантатам. Об этом пишет информационное агентство France 24 со ссылкой на Кацу Такахаши, заведующего отделением хирургии полости рта в Медицинском исследовательском институте больницы Китано в Осаке.
В октябре его команда начала клинические испытания в больнице Киотского университета. Взрослым добровольцам вводят экспериментальное лекарство на основе антител для стимуляции роста скрытых зубов. Как пояснили ученые, у людей вырастает только два набора зубов (молочные и постоянные). Однако, по словам Кацу Такахаши, под деснами скрываются «спящие» почки третьего поколения зубов.
Протезирование зубов (утраченных в результате кариеса, болезней или травм) — процедура дорогостоящая. Восстановление естественных зубов будет обходиться дешевле и с меньшими неприятными манипуляциями для самого пациента, уверены японские врачи. В приоритете у стоматологов оказание помощи детям, у которых с рождения отсутствует шесть и более постоянных зубов.
Врожденная адентия — патология, при которой обычно отсутствует шесть или более зубов. Возникает из-за нарушения формирования зачатков зубов. Многие из генов, вызывающих это заболевание, являются общими у мышей и людей. Пациенты с врожденной адентией теряют зубы с раннего детства, когда челюстная кость еще развивается, поэтому их лечение с помощью зубных протезов или зубных имплантатов затруднительно. В период роста у детей развивается состояние слабости полости рта (снижение способности принимать пищу), что отрицательно влияет на рост, например развивается атрофия челюстной кости, поддерживающей зубы.
По словам Такахаши, этим наследственным заболеванием страдают около 0,1% людей, у которых возникают серьезные проблемы с жеванием. Препарат исследователи хотят сделать доступным без рецепта уже в 2030 году. Лечение антителами у мышей уже дало эффект: у грызунов выросли новые зубы.
Клинический профессор эндодонтии в университете Гонконга Чэнфэй Чжан отметил, что метод Такахаши является «инновационным и имеет большой потенциал», однако «утверждение, что у людей есть скрытые зубные почки, способные производить третий набор зубов, является одновременно революционным и спорным».
Первый этап испытаний на мышах и хорьках длился 11 месяцев. Предлагаемый препарат деактивирует белок гена-1, связанного с внутриутробной сенсибилизацией (USAG-1), который подавляет рост зубов. Блокирование взаимодействия USAG-1 с другими белками стимулирует передачу сигналов костного морфогенетического белка (BMP), что запускает образование новой кости. Это привело к появлению новых зубов в пасти мышей и хорьков — видов, которые имеют почти те же свойства USAG-1, что и люди. Молекулярный биолог и дантист Кацу Такахаши работает над регенерацией зубов с 2005 года.