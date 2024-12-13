Японские ученые начали вводить людям препарат для роста новых зубов

Первый этап испытаний на мышах и хорьках длился 11 месяцев. Предлагаемый препарат деактивирует белок гена-1, связанного с внутриутробной сенсибилизацией (USAG-1), который подавляет рост зубов. Блокирование взаимодействия USAG-1 с другими белками стимулирует передачу сигналов костного морфогенетического белка (BMP), что запускает образование новой кости. Это привело к появлению новых зубов в пасти мышей и хорьков — видов, которые имеют почти те же свойства USAG-1, что и люди. Молекулярный биолог и дантист Кацу Такахаши работает над регенерацией зубов с 2005 года.