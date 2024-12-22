Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне

«Совместное исследование университета Киото и корпорации Kajima под названием “Объекты для проживания на Луне и Марсе с искусственной гравитацией” было объявлено в 2022 году. В рамках исследования были определены и разработаны три базовые концепции, необходимые для проживания в космосе: искусственная гравитация, ограниченная экосистема и транспортная система с искусственной гравитацией», — говорится в прес-релизе.
Для поэтапной реализации всех необходимых концепций исследования будут сфокусированы на следующих этапах: техническая реализуемость структуры и конструкции объектов, пригодность для жизни человека, оценка влияния на тело человека, а также создание закрытых экосистем с целью их дальнейшего применения в рамках создания объектов для проживания на Луне.
«Одной из целей исследования также является начало создания подобного объекта на Земле», — отмечается в документе.
Согласно видеопрезентации, «резиденция» на Луне будет представлять собой стеклянный объект, напоминающий по форме параболоид и установленный на круглом постаменте. Диаметр конструкции составит примерно 200 метров, а высота — около 400 метров, что позволит создать условия для проживания до 10 тысяч человек. За счет вращения внутри объекта будет создаваться искусственная гравитация, при этом жилые зоны будут размещаться как бы вдоль стен этой конструкции.