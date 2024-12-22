Японские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне

Согласно видеопрезентации, «резиденция» на Луне будет представлять собой стеклянный объект, напоминающий по форме параболоид и установленный на круглом постаменте. Диаметр конструкции составит примерно 200 метров, а высота — около 400 метров, что позволит создать условия для проживания до 10 тысяч человек. За счет вращения внутри объекта будет создаваться искусственная гравитация, при этом жилые зоны будут размещаться как бы вдоль стен этой конструкции.