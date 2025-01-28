Японские повара выиграли международный кубок кондитеров

20 и 21 января во Франции состоялся очередной Кубок мира по кондитерскому искусству — это мероприятие привлекает команды поваров из стран со всех уголков света: от Маврикия до Египта и Южной Кореи.
Первый кубок был организован в 1989 году, и с тех пор проходит каждые два года. В этом году победу на главном конкурсе кондитеров одержала Япония — а о том, как проходило мероприятие, рассказало CNN.
Сборную каждой страны представляет команда из трех человек: эксперты по шоколаду, льду и сахару. За время соревнования тройка должна приготовить три уникальных десерта: замороженный десерт, ресторанный десерт и шоколад. При этом делать все нужно очень быстро: на готовку у команд есть только 5 часов.
Все три сладких блюда должны отражать национальный колорит команды и специфику ее кухни. К примеру, китайские повара создали извивающегося сахарного дракона, а мексиканские добавили в начинку кукурузу, которая является одной из основ мексиканской кухни.
Сами повара во время соревнования тоже облачаются в необычную одежду в национальном стиле: французская команда надела полосатые рубашки и береты, мексиканская — маски в стиле Дня мертвых, а британская — кепи и галстуки-бабочки.
Страна-организатор этого года, Франция, попала на второе место, уступив первенство поварам из Японии.
Команда из страны восходящего солнца покорила жюри ресторанным десертом в виде ветки папоротника, в состав которой входили лимон, груша, бархатцы и шоколадная гранита (вариант сорбета). В «замороженной» номинации японцы создали абрикосовый десерт в виде детской игрушки-юлы.
«Мы постарались упаковать всю историю и культуру Японии во внешний вид, узоры и вкус наших десертов», — поделился мнением Масанори Хата, эксперт команды по шоколаду. Он признался, что сперва не поверил в победу: японская команда выигрывает второй раз подряд, а на турнире так обычно не происходит.
Команда Франции, занявшая второе место, создала для конкурса коллекцию шоколадных яиц, наполненных шоколадно-фундучным муссом с шоколадной крошкой. Сверху яйца были покрыты топленым маслом с ароматом цитруса и ванили, и подавались с ванильным мороженым, и конфитюром из клементинов.
Бронзовая медаль ушла Малайзии — для азиатской страны это пока рекордный успех. Наилучшие оценки получил замороженный десерт команды — сами повара описали его как «гармоничную смесь ярких цитрусов, сладкого абрикоса и вкрадчивых специй», отражающую мультикультурность этой страны.
В целом же первая десятка выглядит так:
- Япония
- Франция
- Малайзия
- Китай
- Бельгия
- Италия
- Южная Корея
- Сингапур
- Великобритания
- Аргентина
Ранее рассказывали про единственное кафе-мороженое, отмеченное звездой «Мишлен» — оно, кстати, тоже находится во Франции.