Японская студия-разработчик видеоигр вынуждает сотрудников увольняться

Японская студия-разработчик видеоигр Bandai Namco Holdings Inc. начала сокращение штата после отмены нескольких игровых проектов. Причиной таких решений стало снижение спроса на ряд игр. Компания вынуждает сотрудников уволиться по собственному желанию, сообщает Bloomberg.
С апреля студия перевела около 200 сотрудников в специальные помещения. Этим сотрудникам не дают никаких задач. Фактически они отстранены от рабочего процесса. Из двухсот сотрудников почти 100 уже покинули компанию, и ожидается, что в ближайшие месяцы число уволившихся будет только расти.
Такая «комната изгнания» (oidashi beya) нередко используется японскими корпорациями для непрямого давления на сотрудников. Отсутствие задач приводит к снижению производительности сотрудников и может стать причиной сокращения выплат при увольнении. Bandai Namco заявляет, что не использует такие методы специально для вытеснения сотрудников, а сотрудники в таких комнатах, как правило, занимаются поиском другой работы.
Представители Bandai Namco утверждают, что основная цель такой меры — не давление на сотрудников, а вынужденная приостановка некоторых игровых проектов. По словам представителей компании, оставшихся без работы сотрудников вскоре могут привлечь к новым задачам. Однако источники сообщают, что такой сценарий маловероятен, а компания намеренно использует этот механизм для уменьшения численности персонала.
Одной из отмененных игр стала мобильная игра Tales of the Rays. В январе компания планирует снять с продажи крупнобюджетный проект Blue Protocol. Кроме того, было принято решение приостановить разработку нескольких других игр, включая проекты по аниме Naruto и One Piece, а также одного из проектов, заказанных Nintendo Co.
Компания Bandai Namco Holdings Inc. известна играми Naruto: Ultimate Ninja (2006),
Pac-Man World Rally (2006) и Tekken 8, которая вышла в 2024 году.
Ранее генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи разослал своим сотрудникам электронное письмо с предупреждением, что в 2024 году в компаниях ожидаются новые увольнения. Глава компании отметил, что подобная мера направлена на то, чтобы корпорация достигла поставленных целей. По его словам, сокращения призваны «упростить выполнение задач, эффективность и повысить скорость в некоторых областях». При этом ожидается, что предстоящие увольнения будут не такими масштабными, как в прошлом году, — тогда без работы остались 12 тыс. сотрудников.