Японская студия-разработчик видеоигр вынуждает сотрудников увольняться

Одной из отмененных игр стала мобильная игра Tales of the Rays. В январе компания планирует снять с продажи крупнобюджетный проект Blue Protocol. Кроме того, было принято решение приостановить разработку нескольких других игр, включая проекты по аниме Naruto и One Piece, а также одного из проектов, заказанных Nintendo Co.