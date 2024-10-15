Японская студия-разработчик видеоигр вынуждает сотрудников увольняться

Ранее генеральный директор Alphabet и Google Сундар Пичаи разослал своим сотрудникам электронное письмо с предупреждением, что в 2024 году в компаниях ожидаются новые увольнения. Глава компании отметил, что подобная мера направлена на то, чтобы корпорация достигла поставленных целей. По его словам, сокращения призваны «упростить выполнение задач, эффективность и повысить скорость в некоторых областях». При этом ожидается, что предстоящие увольнения будут не такими масштабными, как в прошлом году, — тогда без работы остались 12 тыс. сотрудников.