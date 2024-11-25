Японская маникюрщица делает накладные ногти из пластикового мусора

Глобально решить проблему загрязнения окружающей среды непросто, но каждый из нас может попробовать внести в это свой маленький вклад. Именно этим руководствуется Наоми Аримото — маникюрщица из Японии, которая делает накладные ногти из пластикового мусора.
Про экологичный нейл-арт рассказало издание Japan Today. Наоми живет в городе Тигасаки, префектура Канагава, на юго-востоке страны. Она обыскивает местные пляжи в поисках симпатичных кусочков пластикового мусора, а затем переплавляет их в декоративный материал, который добавляет в накладные ногти в своем салоне.
Идея пришла к ней, когда Аримото участвовала в субботнике по уборке берега. «Я по-настоящему поняла, как много мусора в нашей природе, когда увидела его собственными глазами. Я пришла в ужас», — делится впечатлениями женщина.
Согласно отчету ООН, ежегодно человечество производит примерно 20 миллионов тонн пластиковых отходов. Проблема регулярно поднимается на разнообразных конференциях и круглых столах по всему миру.
Наоми открыла свой маникюрный салон в 2018 году — до этого она была соцработником, но из-за проблем с позвоночником была вынуждена сменить профессию. С 2021 года она начала использовать в своем дизайне «умигоми», или морской мусор.
Маникюрщица передвигается на инвалидном кресле — она доработала свою модель, чтобы та лучше ездила по песку и помогала искать частички пластика. Раз в месяц она отправляется на пляж, где целый день выискивает все, что может пригодиться ей в работе.
После этого Наоми моет пластик в чистой воде и сортирует по цвету. Затем разрезает на маленькие кусочки, складывает их в маленькие металлические круглые формы и расплавляет на огне — получаются крохотные яркие диски разных цветов, которые маникюрщица прикрепляет к ногтям.
Цены на маникюр у Наоми начинаются от 12 760 йен (примерно 8 600 рублей).
«Я знала, что из переработанных материалов делают много разных вещей, вроде туалетной бумаги и других бытовых средств, но то, что их можно использовать для маникюра, стало для меня сюрпризом», — делится впечатлениями 57-летняя посетительница салона Киоко Курокава.
Аримото отдает себе отчет в том, что ее экологический активизм — капля в море по отношению к глобальной проблеме загрязнения планеты, но надеется, что она помогает обществу обратить на проблему внимание и знакомит большее количество людей с темой экологии.
«Мне хочется верить, что когда мои клиенты будут разглядывать свои ногти, они будут думать не только о моде и красоте, но и об экологии», — говорит Наоми.
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